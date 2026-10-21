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Apple TV se změní v centrálu chytré domácnosti. Ovladač na sebe upozorní, když ho ztratíte, a Siri bude poslouchat nonstop

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Apple představil čtvrtou generaci Apple TV 4K s trojicí mikrofonů v boxu, dohledatelným ovladačem a ambicí řídit celou chytrou domácnost. V Česku stojí 7 990 Kč.
Služba Apple TV

Služba Apple TV

Zdroj: Maurizio Pesce / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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