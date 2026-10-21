Apple TV se změní v centrálu chytré domácnosti. Ovladač na sebe upozorní, když ho ztratíte, a Siri bude poslouchat nonstop

Začátkem října 2026 Apple bez tiskové zprávy zvýšil cenu rodinného tarifu Apple One v českém ceníku o 30 Kč měsíčně. Místo 449 Kč teď domácnosti zaplatí 479 Kč, což za rok představuje dalších 360 Kč. Individuální tarif přitom zůstává na 339 Kč. V balíčku je stále totéž: iCloud+ s 200 GB sdíleného úložiště, Apple TV+, Apple Music Family a Apple Arcade. Žádná nová služba, vyšší kapacita ani bonus navíc. Apple tedy pouze snížil výhodnost balíčku a rodiny, které dosud nemusely řešit, zda se jim předplatné vyplatí, by si nyní měly znovu spočítat náklady.
Kdy přesně se cena změnila a proč „opět“
Ještě 4. září 2026 uváděl český web Applu rodinný tarif za 449 Kč. Podle
AppleMagazínu začal Apple v pondělí 5. října rozesílat dotčeným předplatitelům e-maily s upozorněním na novou cenu a 7. října už český web zobrazoval částku 479 Kč. Oficiální tiskovou zprávu Apple nevydal, změna se jednoduše objevila v ceníku.
Slovo „opět“ má oporu v historii. Předchozí doložené zdražení Apple One v Česku proběhlo v říjnu 2022. Úplnou časovou řadu cen od spuštění služby Apple veřejně nearchivuje, takže rekonstruovat každý jednotlivý cenový krok nelze. Jisté je, že nejde o první navýšení a že tentokrát se týká výhradně rodinné varianty.
Matematika slevy: z 327 Kč dolů na 297 Kč
Apple na
české stránce Apple One uvádí ceny jednotlivých služeb zahrnutých v balíčku:
Služba Samostatná cena Apple Music Family 299 Kč Apple TV+ 199 Kč Apple Arcade 199 Kč iCloud+ 200 GB 79 Kč Součet 776 Kč
Při původní ceně 449 Kč činila měsíční úspora 327 Kč. Nyní je to 297 Kč. Pořád jde o slušnou slevu, ale je o třicet korun menší, aniž by se nabídka jakkoli změnila.
Kdy se Apple One Family ještě vyplatí, a kdy už ne
Rozhodující je, které služby domácnost skutečně používá. Spočítali jsme několik nejčastějších kombinací:
Apple Music Family + Apple TV+ + iCloud+ 200 GB = 577 Kč → Apple One ušetří 98 Kč měsíčně. Jasná výhra. Apple Music Family + Apple TV+ = 498 Kč → Apple One je o 19 Kč levnější. Stále se vyplatí, ale rozdíl je malý. iCloud+ 200 GB + Apple TV+ + Apple Arcade (bez hudby) = 477 Kč → samostatné služby vyjdou o 2 Kč levněji než balíček za 479 Kč. Apple One se v tomto případě prakticky nevyplatí. Apple Music Family + iCloud+ 200 GB = 378 Kč → výrazně levnější než Apple One.
Klíčový závěr: pokud domácnost nevyužívá rodinné předplatné Apple Music, přestává být Apple One Family z finančního hlediska výhodné. Kdo hudbu od Applu neposlouchá nebo mu stačí
Spotify Premium Family za 299 Kč, může ušetřit tím, že si předplatí jen služby, které skutečně používá. Česko není samo, zdražení zasáhlo 12 evropských zemí
Změna nepřišla izolovaně. Podle dostupných informací Apple ve stejné vlně zvýšil cenu rodinného Apple One také v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Maďarsku, Lotyšsku, na Maltě, v Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Jde tedy o koordinovaný evropský krok, nikoli o lokální úpravu českého trhu.
Proč Apple zdražil pouze rodinnou variantu a individuální tarif ponechal beze změny, firma veřejně nevysvětlila. Jedním z možných vysvětlení je, že cena 339 Kč slouží jako dostupnější vstup do ekosystému, zatímco u rodinného tarifu si Apple může dovolit část slevy odebrat. Domácnosti, které už sdílejí několik předplatných, totiž mohou mít větší motivaci u balíčku zůstat.
Třicet korun měsíčně nezní dramaticky. Pokud ale vaše rodina nevyužívá Apple Music Family, balíček za 479 Kč už se vám nemusí vyplatit. Vyplatí se proto znovu porovnat cenu celého předplatného s náklady na služby, které skutečně používáte.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík