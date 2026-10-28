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Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

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Hrdina žije dvojí život, hrdinka tají zranění ze strachu o roli a svět kolem nich možná vůbec neexistuje. Která kultovní klasika z konce tisíciletí změnila kinematografii a stále je nezapomenutelná?
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Zdroj: galerie TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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