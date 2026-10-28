Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Modrá, nebo červená? Volba, která změnila kinematografii
Je to Matrix (1999), vizionářský film sourozenců Wachovských. Thomas Anderson je nenápadný programátor, který po nocích žije pod hackerskou přezdívkou Neo. Pronásleduje ho pocit, že s okolním světem něco zásadně nesedí.
Odpovědi mu nabídnou charismatický Morpheus a odvážná Trinity. Postaví ho před volbu mezi modrou a červenou pilulkou: sladká nevědomost, nebo pravda. Po spolknutí té správné pilulky se Neo probouzí do zničeného světa, kde umělá inteligence drží lidstvo v syntetickém spánku. Lidé slouží strojům jako zdroj energie a jejich mysl žije v dokonalé iluzi.
Je právě Neo tím Vyvoleným, který dokáže prolomit kód systému?
Wachovští spojili sci-fi, kyberpunk, fantastické triky a kung-fu souboje do syntézy, kterou kino do té doby neznalo. Svět tu navíc nezachraňuje svalnatý akční hrdina, ale mladý programátor, který tráví většinu času u počítače.
Čtyři měsíce dřiny a zraněný kotník, který zůstal tajemstvím
Herci si své role museli doslova oddřít. Před spuštěním kamer absolvovali čtyřměsíční intenzivní trénink bojových umění a cvičení na lanech. Vedl je renomovaný hongkongský choreograf Yuen Woo-ping.
Zátěž se ozvala. Carrie-Anne Moss si při náročných akčních scénách zvrtla kotník. Bála se, že by ji tvůrci mohli nahradit jinou herečkou, a proto zranění utajila. Zatnula zuby, a tak se Trinity stala ikonou.
Pozoruhodné jsou i vizuální detaily. Scény uvnitř simulace dostaly zelený filtr, který připomíná kód starých CRT monitorů. Drsný skutečný svět je naopak laděn do chladných modrých a temných odstínů.
63 milionů dolarů a čtyři sošky
Rozpočet filmu činil 63 milionů USD a financovala ho studia Warner Bros. a Village Roadshow. Po započtení inflace by to dnes bylo zhruba 115 až 120 milionů USD. Dnešní superhrdinské velkofilmy přitom často přesahují 200 až 250 milionů USD.
Za zlomek moderních nákladů vznikly revoluční efekty včetně legendárního Bullet Time, které přepsaly standardy akční kinematografie. Snímek celosvětově utržil 463,5 až 473,3 milionu USD a proměnil všechny čtyři nominace na Oscara. Získal sochy za střih, zvuk, střih zvuku a vizuální efekty.
Vstupte do Matrixu ještě jednou
Matrix vysílá Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00. I po letech působí jako film z budoucnosti, který nás stále nutí přemýšlet, zda je náš okolní svět skutečný.
A co vy? Zvolili byste modrou, nebo červenou pilulku? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: cool.iprima.cz, csfd.cz, indiewire.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá