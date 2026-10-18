Černé skvrny na listech růží: Jak je odstranit

Objevili jste na listech růží černé skvrny? Proč tomu tak je? Černé skvrny na listech růží se na podzim objevují poměrně často a není dobré je před zimou ignorovat.
Napadené listy ze záhonu musí pryč
Pokud jsou listy výrazně pokryté černými skvrnami, sesbírejte je a odstraňte z okolí růží. Nenechávejte je ležet pod keřem ani je bez rozmyslu nepřidávejte do domácího kompostu. U některých houbových chorob mohou původci přežívat v opadaném rostlinném materiálu a později se znovu dostat na nové listy. Při úklidu postupujte šetrně. Nesnažte se všechny listy násilně strhávat z větví, pokud pevně drží. Jakmile přirozeně opadají, průběžně je ze země odstraňujte.
Na podzim není vhodný výrazný řez
Černé skvrny nejsou důvodem k tomu, abyste růži před zimou výrazně zkrátili. Silný řez se u většiny růží provádí až na jaře, kdy lze lépe posoudit stav rostliny po zimě. Na podzim můžete odstranit pouze zjevně poškozené, nemocné nebo odumřelé části. Pokud růže stále kvete, není nutné ji kvůli černým skvrnám kompletně ostříhat.
Tip: Hnojivo, díky kterému růže přečkají zimu. Na výrobu potřebujete jen dvě ingredience.
Kontrola podmínek okolo keře
Houbovým chorobám obecně prospívá vlhké prostředí a špatné proudění vzduchu. Pokud růže rostou příliš natěsno, může být vhodné na jaře upravit jejich řez tak, aby se keř zbytečně nezahušťoval. Při zalévání se také snažte nesmáčet listy. Vodu směřujte ke kořenům, nejlépe ke spodní části rostliny. Na podzim už navíc není důvod růže zbytečně zavlažovat, pokud je půda dostatečně vlhká díky dešti.
Černé skvrny na listech růží: Foto Chat Day
Nejdůležitější je podzimní úklid
Černé skvrny na listech růží nemusí znamenat konec krásného keře. Před zimou je nejdůležitější odstranit napadené opadané listy, udržovat okolí růže čisté a vyhnout se radikálnímu řezu. Na jaře pak můžete růži důkladně prohlédnout a podle jejího stavu provést potřebný řez a další péči. Správný podzimní úklid je přitom jednoduchý krok, který se může v další sezoně vyplatit.
Zdroj: autorka, https://www.ireceptar.cz/zahrada/cerne-skvrny-na-ruzich-30000812.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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