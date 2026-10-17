Megaúroda česneku příští rok? Záhon připravte už nyní

Sázení česneku na podzim představuje jakousi klasiku. Rozhodně na něj nemůžeme zapomenout. V současné době ale máme ještě dostatek času. Ideální je totiž česnek zasadit až těsně před prvními mrazy. Tradičně se vysazuje v listopadu, v mnohých oblastech ale klidně i na počátku prosince. Tak jako tak se nyní určitě vyplatí připravit záhon pro česnek. My se zaměříme na mnohé aspekty, které pomohou zajistit dokonalou úrodu v příštím roce.
Správné místo jako základ úspěchu
Česnek potřebuje hned několik velmi důležitých věcí pro svůj správný růst. Podívejme se na ně tedy blíže.
Dostatek slunečního světla
Česneku se skvěle daří na místech, která jsou dostatečně prosvětlená. Vybrat byste měli místo, na které svítí denně slunce tak až 8 hodin v minimu. Ve stánu by se česneku moc nedařilo.
Dostatečné odvodnění záhonu
Další hodně důležitý aspekt. Česnek přílišné množství vody skutečně nemusí, a tak by vybrané místo mělo mít dostatečnou drenáž. V níže položených oblastech náchylných právě k přemokření se výsadbě česneku nedoporučuje.
Správné střídání plodin
Česnek by neměl přijít na stejné místo, kde jste ho pěstovali minulý rok. Půda se jednak docela vyčerpá a jednak hrozí různé choroby. Netušíte, po jakých plodinách česnek vysadit? Ideální jsou například papriky, zelí, rajčata či okurky.
Výsadba česneku: Foto Radek Štěpán
Tip: Výsadba česneku tři týdny před mrazy se vyplatí. Máme i další tipy.
Jak připravit půdu právě pro česnek?
V první řadě se musí ze záhonu odstranit veškeré plevelné rostliny. Pryč musí jakékoli zbytky, které by mohly česneku ubírat potřebné živiny. Ideální je také změření pH prostředí půdy. To by se mělo pohybovat kolem 6,5. Do půdy je také vhodné zapracovat kompost. Organické hnojení česneku svědčí. Žádné jiné hnojivo nemusí být zapotřebí. Pokud už byste nutně chtěli hnojit, tak smíchejte 25 gramů síranu draselného, 30 gramů superfosfátu a 5 kilogramů kvalitního kompostu.
Zdroje info: Autor, Meta, https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-296228-nejvyssi-cas-zasadit-cesnek-jak-to-udelat-aby-uroda-byla-bohata
Skizený česnek: Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie Radek Štěpán
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