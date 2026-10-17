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Megaúroda česneku příští rok? Záhon připravte už nyní

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Dennívýzva
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Sázení česneku na podzim představuje jakousi klasiku. Rozhodně na něj nemůžeme zapomenout. V současné době ale máme ještě dostatek času. Ideální je totiž česnek zasadit až těsně před prvními mrazy. Tradičně se vysazuje v listopadu, v mnohých oblastech ale klidně i na počátku prosince. Tak jako tak se nyní určitě vyplatí připravit záhon pro česnek. My se zaměříme na mnohé aspekty, které pomohou zajistit dokonalou úrodu v příštím roce.
Skladování česneku

Skladování česneku

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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