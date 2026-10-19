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Filmová adaptace videohry Street Fighter na startu v kinech utržila přes 50 milionů dolarů

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Nová akční komedie režiséra Kitaa Sakuraie Street Fighter (foto; studio Paramount Pictures), která je adaptací úspěšné videoherní série (vydavatel Capcom), na startu na globálním kinotrhu utržila přes 50 milionů dolarů. Premiéra v USA a Kanadě proběhla 16. října, film za minulý týden na tamním trhu prodal kinovstupenky za 31 milionů dolarů.
Filmová adaptace videohry Street Fighter na startu v kinech utržila přes 50 milionů dolarů

Filmová adaptace videohry Street Fighter na startu v kinech utržila přes 50 milionů dolarů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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