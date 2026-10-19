Ani kozačky, ani tenisky. Francouzky letos na podzim nosí 1 typ bot, který se hodí ke všemu

Když se ráno ochladí a stojíte před botníkem, sáhnete nejspíš po tom nejjistějším páru. Pařížanky mají pro tyhle chvíle jasno a letos se ke své oblíbené volbě vracejí ještě častěji než jindy. Kozačky i tenisky ve skříni samozřejmě mají, ale jeden nenápadný model obouvají ze všeho nejvíc. Mokasíny přišly z pánského šatníku
Řeč je o mokasínech, které v obchodech často najdete i pod anglickým názvem loafers. Do dámské módy se dostaly z pánských botníků a už v ní natrvalo zůstaly. Lehce pánský charakter je na nich vidět dodnes, a proto tak dobře vyvažují ženské kousky.
V přehledech podzimních trendů pro rok 2026 se mokasíny pravidelně objevují mezi botami, bez kterých se francouzský šatník neobejde.
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Hlavní kouzlo spočívá v tom, že stojí přesně uprostřed. Vypadají upraveněji než sportovní obuv, a přitom se v nich dá pohodlně vydržet celý den, což se o lodičkách říct nedá.
V jednom páru tak zvládnete dopoledne v kanceláři i sobotní procházku po trhu.
Černá, koňak nebo vínová
Nejjistější volbou zůstává hladká černá kůže, která se hodí skoro ke všemu. Letos se ale hodně nosí i teplejší odstíny, třeba tmavě hnědá, koňaková nebo sytě vínová.
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Kdo chce podzimní náladu ještě podtrhnout, může zkusit semišový povrch. Semiš působí měkce a k vlněným svetrům sedí výborně.
Foto: Magnific.com Novinka s nabíranou špičkou
Zajímavým oživením sezony jsou mokasíny, jejichž přední část je jemně nařasená do měkkých záhybů. Na první pohled působí křehčeji než klasický model a ocení je ženy, které chtějí něco trochu jiného.
K džínům, sukni i šatům
S čím je kombinovat? Odpověď je jednoduchá: skoro se vším. Francouzky je nosí k rovným i širokým džínům, ke kalhotám do práce, k sukním i k šatům.
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Dobře fungují také jako protiváha. Ke vzdušným květovaným šatům nebo plisované sukni přidají mokasíny trochu rázu, takže celý outfit nepůsobí přehnaně sladce.
Až přituhne, přidejte ponožky
Mokasíny nemusí s prvními chladnými dny zmizet ve skříni. Stačí k nim obout ponožky.
Bílé působí hodně mladistvě, takže kdo hledá klidnější variantu, sáhne raději po tenkých vlněných ponožkách v tlumeném tmavém odstínu.
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