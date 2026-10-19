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Ani kozačky, ani tenisky. Francouzky letos na podzim nosí 1 typ bot, který se hodí ke všemu

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Když se ráno ochladí a stojíte před botníkem, sáhnete nejspíš po tom nejjistějším páru. Pařížanky mají pro tyhle chvíle jasno a letos se ke své oblíbené volbě vracejí ještě častěji než jindy. Kozačky i tenisky ve skříni samozřejmě mají, ale jeden nenápadný model obouvají ze všeho nejvíc.
Ani kozačky, ani tenisky. Francouzky letos na podzim nosí 1 typ bot, který se hodí ke všemu

Ani kozačky, ani tenisky. Francouzky letos na podzim nosí 1 typ bot, který se hodí ke všemu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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