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Bytový designér radí: přestaňte vyhazovat krabice od bot. Existuje 10 způsobů jejich využitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mezi lidmi, kteří se profesionálně starají o pořádek v cizích domácnostech, má […]
Bytový designér radí: přestaňte vyhazovat krabice od bot. Existuje 10 způsobů jejich využití
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 19.10.2026 05:57
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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