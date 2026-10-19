Dark tourism aneb Cestování po stopách tragédií. Místa, která nahánějí hrůzu, se stále těší obdivu

Lákají vás místa katastrof a lidských tragédií? Pak inklinujete k dark turismu. Vidět například zbytky Berlínské zdi může být obohacující. Asi nejvíc vypovídajícím zástupcem míst, která se dají v rámci dark tourismu navštívit, patří bývalý vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. Navštívit se dají třeba i pozůstatky gulagu. Temná místa najdeme po celém světě. Třeba ve Rwandě. Dark tourism vede lidi taky do žalářů. Kde se tedy kdysi dělo ledacos...
Zatímco jeden si lehne na pláž, druhý se vydá do hor a třetí vymete všechna muzea s uměním široko daleko, jsou i tací, kteří se radši vypraví na ryze temná místa.
Balíte na dovolenou. Místo plážového lehátka ale míříte do bývalého vyhlazovacího tábora, do zakázané zóny po jaderné havárii nebo na bojiště, kde zemřely tisícovky lidí. Vítejte ve světě
dark tourismu – fenoménu, který přitahuje milióny cestovatelů takřka z celého světa. Dark tourism: když vás přitahuje temnota Výhody a nevýhody temné turistiky: co od ní čekat? TOP 13 míst na světě, kam se vydat v rámci dark tourismu Na co si dát pozor Dark tourism: když vás přitahuje temnota
Dark tourism (
black tourism, grief tourism) je označení cestování na místa, která jsou historicky spojená s katastrofami, utrpením, lidskými tragédiemi a se smrtí. Tenhle pojem jste poprvé mohli slyšet v roce 1996, kdy ho zavedli akademici Malcolm Lennon a J. John Lennon.
Dark tourism se stal i
předmětem výzkumu. Během něj se přišlo na to, že lidi na tahle místa trochu překvapivě žene spíš snaha doplnit si vědomosti, pochopení historického kontextu nebo uctění památky obětí. Nějaká případná morbidní touha po senzaci tu určitě taky je, ale v menší míře.
V dark tourismu se dají oddělit
dvě kategorie podle toho, jak moc temnoty na svých výletech chcete zažívat. Světlé formy
Atrakce, které
mají spíš bavit nebo jen trošku vystrašit. Patří sem žaláře a vězení, strašidelné prohlídky, hororové domy a podobná místa. Temné formy
Autentická místa
reálných tragédií, masového utrpení a genocid, kde jde především o autenticitu, vzdělávání a pietu. Odpovídají tomu třeba koncentrační a vyhlazovací tábory. Lákají vás místa katastrof a lidských tragédií? Pak inklinujete k dark turismu. Výhody a nevýhody temné turistiky: co od ní čekat?
Jako snad všechno na světě, i dark tourism má své klady a zápory.
Mezi výhody můžeme zařadit edukaci. Když se o místě učíte nebo o něm čtete a pak ho navštívíte, snáz si veškeré informace spojíte dohromady. Dark tourism tímhle způsobem posiluje historické povědomí.
Další je
ekonomická podpora komunit. Cestovní ruch přináší do oblastí tragédií a katastrof finanční prostředky, což je prospěšné při obnově infrastruktury. A aby ta mohla zase fungovat, vznikají nová pracovní místa pro zdejší obyvatele.
A můžeme se bavit ještě
o uctění obětí. Díky návštěvám takových míst jsou historické příběhy pořád živé a nabízejí prostor pro pietu a vyjádření solidarity.
Jsou tu ale i
zápory. K těm rozhodně patří komercionalizace utrpení. Vždycky hrozí, že se z tragédie stane atrakce zaměřená jen na zisk. Nezřídka dochází i ke znevažování památky obětí a zkreslování dějinných událost jejich zjednodušováním, aby byl pobyt na místě zábavnější.
Setkáváme se taky
s neúctou ze strany návštěvníků – typicky jsou to selfie na nevhodném místě nebo vandalismus. Nakonec s sebou může taková forma turismu nést přísun turistů do míst, kde žijí obyčejní lidi, jejichž život a soukromí je tím dost narušováno. Vidět například zbytky Berlínské zdi může být obohacující. TOP 13 míst na světě, kam se vydat v rámci dark tourismu
Ještě stále nevíte, která konkrétní místa do škatulky temného turismu zařadit? Tady je třináct z nich, které jsou ve své kategorii úplně „echt“:
(Polsko) – bývalý nacistický vyhlazovací tábor. Auschwitz-Birkenau Koncentrační a vyhlazovací tábor Majdanek ( Polsko) – zachovalý tábor smrti nedaleko Lublinu. Hirošima a Nagasaki ( Japonsko) – města, na která byly v roce 1945 svrženy atomové bomby. Berlín ( Německo) – město je proslulé památníky odkazující na 2. světovou válkou a nacismus, stejně jako jsou tu silná místa spojená s Berlínskou zdí a rozdělením Evropy na dva bloky. Černobyl a Pripjať ( Ukrajina) – místo nejhorší jaderné havárie v historii, která se tu odehrála v roce 1986. Památníky genocidy ( Rwanda) – místa připomínající tragické události z roku 1994, konkrétně Murambi, Nyamata a Kigali. Během genocidy tu za 100 dní zemřelo na milión osob. Národní památník a muzeum 9/11 ( USA) – místo v New Yorku, kde stála Dvojčata a kde došlo k teroristickým útokům 11. září 2001. Tuol Sleng (S21) a Vražedná pole Choeung Ek ( Kambodža) – památníky obětí Rudých Khmerů. Polygon Semipalatinsk ( Kazachstán) – bývalá sovětská střelnice pro testování jaderných zbraní taky láká k návštěvám. Mauzoleum Kimů ( Severní Korea) – Palác slunce Kumsusan v Pchjongjangu s ostatky Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Mimochodem – víte, že vycestovat do Severní Koreje vůbec není složité? Muzeum následků války (Ho Či Minovo Město, Vietnam) – tady najdete expozici mapující zrůdnost vietnamské války. Ostrov Robben Island ( Jihoafrická republika) – bývalé vězení, jehož nejznámějším vězněm byl nejspíš Nelson Mandela. GULAG Perm-36 ( Rusko) – bývalý sovětský pracovní tábor a památník represe. Hrůzu nahánějící místo.
Vybrali byste si z tohohle seznamu místo, které by vás opravdu lákalo?
Asi nejvíc vypovídajícím zástupcem míst, která se dají v rámci dark tourismu navštívit, patří bývalý vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. Navštívit se dají třeba i pozůstatky gulagu. Temná místa najdeme po celém světě. Třeba ve Rwandě. Na co si dát pozor Co dodržovat (pravidlo 3A) Co nedělat
Při návštěvě jakéhokoliv místa spojeného s jakoukoli lidskou tragédií platí důležité pravidlo – na prvním místě vždycky musí být
pieta a respekt. Co dodržovat (pravidlo 3A)
Existují tři jednoduchá pravidla, díky kterým nemá dark tourism
pověst zvrhlé zábavy. Vřele doporučujeme je dodržovat: Acknowledge (Uznání): respektujte historii místa a utrpení, které se tu odehrálo. Přizpůsobte tomu hlasitost i svůj projev celkově. Awareness (Povědomí): Předem si zjistěte, jaká na místě platí pravidla a jaké jsou tu zvyklosti. Bez výjimky dodržujte návštěvní řád, pokyny průvodců a samozřejmě zákazy fotografování. Aspoň si to užijete víc přítomně. Act Responsibly (Odpovědné chování): Zajistěte, aby byl dopad vaší přítomnosti a vašeho chování na okolí a místní komunitu co nejmenší.
Jedině respektováním stanovených pravidel můžeme všichni zajistit, aby se na místa, která nás tolik zajímají, mohlo dál chodit.
Co nedělat
To, co se na takových místech nesmí dělat, vychází z bodů výš. Mezi nejhorší prohřešky patří
nevhodná selfie a pózování, sezení na historických exponátech, chození mimo vyznačené trasy nebo odhazování odpadků.
Taky nevyužívejte atrakce, které z temného místa dělají
lacinou show (například fotokoutek s přehnanými rekvizitami). Buďte tiší, zkuste se hurónsky nesmát a netelefonujte tu. Dark tourism vede lidi taky do žalářů. Kde se tedy kdysi dělo ledacos... Máte rádi dark tourism? A které nejtemnější místo jste zatím navštívili? Podělte se o to s námi v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4