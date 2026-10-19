Měl být symbolem luxusu, místo toho se proměnil v děsivé místo: Z opuštěného komplexu mají dnes obavy i lovci duchů

Místní obyvatelé věří, že stavbu mrakodrapu Sathorn Unique Tower od samého počátku provází temná kletba, která si vyžádala nehody i lidské životy. Budova si vysloužila přezdívku "Věž duchů“. Kolemjdoucí tvrdí, že při pohledu na prázdné balkony vídají neznámé siluety a v
temných chodbách se ozývá šepot bloudících duší. Zlaté kopule a nečekaný pád na dno
V 90. letech zažívalo
Thajsko obrovský ekonomický rozmach a na tomto prestižním projektu se nemělo šetřit. Budovu navrhl slavný architekt Rangsan Torsuwan jako komplex o 49 až 50 patrech s 600 luxusními byty, nádhernými výhledy a zlatou kopulí na vrcholu. V roce 1997 však Asii zasáhla drtivá finanční krize, známá také jako krize Tom Yum Kung, a stavba se ze dne na den zastavila. Betonové sloupy o průměru dvou metrů zůstaly trčet k nebi a budova byla opuštěna ve fázi hrubé stavby. Prokleté místo: Hrobky, chrámy i skandál architekta
Thajci jsou známí svou silnou pověrčivostí a hlubokou vírou v duchy či paranormální síly. Pro všechny jevy mají jasné vysvětlení: stavbu od prvního výkopu provází zlovolnost temných sil.
Podle místních legend byla
věž postavena přímo na starém hřbitově. Jako by toho nebylo dost, obrovská stavba svou výškou vrhá děsivý stín přímo na nedaleký buddhistický chrám. V thajské kultuře je zastínění posvátného místa považováno za závažné znesvěcení a špatné znamení. Pověst o strašidelné budově odrazovala od jakýchkoliv dalších investic, protože do prokletého projektu už nikdo nechtěl vložit ani baht.
Kromě prokletí však projekt zasáhla i skutečná kriminální tragédie. Po třech letech prací
přišel šok, když byl architekt mrakodrapu zatčen a obviněn z plánování vraždy předsedy Nejvyššího soudu Thajska. V roce 2008 byl shledán vinným a teprve v roce 2010 ho odvolací soud osvobodil.
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Tuto hororovou pověst ještě umocnila událost z prosince 2014. Na různých diskusních fórech se objevil mrazivý příspěvek od mladého fotografa, který se rozhodl opuštěný mrakodrap tajně prozkoumat. Po namáhavém výstupu po schodišti dorazil až do 30. patra, kde ho ve tmě jedné z nedokončených koupelen čekal obrovský šok – narazil tam na silně rozkládající se lidské tělo.
Nejhrůznější detail přišel až po jeho odchodu – tvrdil, že celé dny nemohl spát a trápil ho nevysvětlitelný pocit, jako by ho budova zevnitř volala zpět a v temných chodbách ho někdo neustále sledoval a volal jeho jméno. Policejní vyšetřování potvrdilo, že zemřelým byl švédský turista, který spáchal sebevraždu oběšením na jednom z balkonů ve vysokém patře.
Bludiště prachu, opuštěné vany a nebezpečné pasti
Z diskusních fór se dozvídáme také o mrazivé atmosféře v útrobách věže. Průzkumníci popisují chladná bludiště chodeb bez oken a dveří, kde místo ruchu města slyšíte jen ozvěnu vlastních kroků a vítr. Výstup po tmavých betonových schodištích bez zábradlí provázela neustálá hrozba úrazu.
Důkazem toho je i příběh turisty z Jižní Ameriky, který během prolézání sutin propadl otvorem ve 22. patře a utrpěl těžké zlomeniny nohy i zranění v oblasti boku. Stěny opuštěných bytů jsou dnes pokryty graffiti a z otevřených balkonů ve vyšších patrech se nabízí výhled na nedaleký mrakodrap Lebua State Tower se zlatou kopulí,
který navrhl stejný architekt.
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Všechny zvěsti o paranormálních jevech,
bloudících duších a tajemném šepotu inspirovaly i filmové tvůrce. V roce 2016 posloužila věž Sathorn Unique Tower jako hlavní kulisa pro thajský hororový film The Promise. Příběh byl inspirován skutečnými událostmi a vyprávěl o dvou dospívajících dívkách, které se rozhodly spáchat sebevraždu ve věži poté, co jejich rodiny zkrachovaly během asijské finanční krize z roku 1997.
Opakované tragédie a nebezpečné kousky milovníků adrenalinu, stejně jako pobíhání po střechách, nakonec
donutily syna původního architekta zpřísnit ostrahu. Majitel zahájil trestní stíhání za neoprávněný vstup a nechal vchod zapečetit několika vrstvami. Zůstane betonový památník stát navždy?
Mezi uživateli diskusního fóra Reddit se často řeší otázka, proč takovou
obrovskou a nebezpečnou stavbu mrakodrapu v centru města nezbourají. Účastníci diskuze však poukazují na to, že budova má mimořádně masivní betonové sloupy o průměru až dva metry, kvůli čemuž by její demolice byla extrémně nákladná a technicky náročná.
I když budova dnes slouží jako reklamní billboard, vnitřek věže zůstává dodnes nepřístupný a temný. Sathorn Unique Tower se tyčí nad městem jako mrazivý pomník zničených ambicí a nevyřešených záhad. Při pohledu na betonovou kostru si člověk rychle uvědomí, že
zatímco Bangkok pod ní pulzuje neonovým životem, ve "Věži duchů" se čas definitivně zastavil. Její temná tajemství zůstanou navždy uvězněna za tlustými betonovými zdmi. Zdroje: Medium, garyinasia, leightontravels, reddit