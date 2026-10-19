Čerstvá paprika po celou zimu: Skladovaná v sáčku vydrží nejdéle

Paprika je díky svým zářivým barvám a bohaté chuti oblíbeným doplňkem mnoha pokrmů. Uchovávání čerstvé papriky po delší dobu však může být náročné – plody skladované v chladničce, mají totiž tendenci poměrně rychle ztrácet svou čerstvost.
Jak správně skladovat papriky
V chladničce vyhraďte zvláštní oddíl, určený jen pro skladování paprik. Neumisťujte je vedle rajčat a okurek, protože tyto plody uvolňují plynný ethylen, který
může urychlit zrání a kažení papriky. Čerstvé papriky bez známek kažení nebo chorob opatrně omyjte pod tekoucí studenou vodou a osušte čistým papírovým ručníkem. Vlhkost může podpořit růst plísní a urychlit zkázu paprik, proto se ujistěte, že jsou zcela suché. Poté si rozložte čistou papírovou utěrku a přeložte ji napůl.
Položte na ni jednu nebo dvě papriky a nechte mezi nimi malý prostor. Poté utěrku opatrně přeložte přes papriky, čímž pro ně vytvoříte bezpečný obal. Nyní
vezměte plastový sáček nebo vhodnou vzduchotěsnou nádobu a opatrně do ní papriky zabalené v papírové utěrce vložte. Sáček nebo nádobu pevně uzavřete, aby se do nich nedostaly vzduch a vlhkost. Skvělé jsou v tomto ohledu plastové sáčky na zip, z nichž je možné vytlačit přebytečný vzduch buď ručně nebo s použitím vysavače. Skladování paprik v chladničce
Sáček nebo zvolenou nádobu vložte do přihrádky v
chladničce určené pro papriky. Dbejte na to, aby byla uložena odděleně od ovoce a zeleniny, které uvolňují ethylen. Teplota v této části by měla být udržována na úrovni 7 až 10 °C. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Papriky z vlastní úrody bývají mnohem šťavnatější a chutnější, než ty z obchodu – aby vám však dlouho vydržely, musíte je správně uskladnit Proč tato metoda funguje
Tento způsob skladování pomáhá zachovat čerstvost papriky několika způsoby:
Kontrola vlhkosti: Díky tomu, že papriky jsou suché a zabalené do papírových ručníků, zabráníte zachycení přebytečné vlhkosti, která může vést k růstu plísní a ke zkáze uskladněných plodů. Vzduchotěsné uzavření: Vzduchotěsné uzavření sáčku nebo nádoby udržuje kolem paprik stálé prostředí a zabraňuje ztrátě vlhkosti a chuti.
Pokud si tedy v chladničce vyčleníte zvláštní přihrádku, budete papriku uchovávat v suchu a uzavřete ji do vzduchotěsné nádoby
, můžete si vychutnat živé chutě a barvy této lahodné zeleniny i dlouho po uplynutí obvyklé doby skladování. A to za trochu té práce navíc rozhodně stojí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková