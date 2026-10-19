Tyto termální lázně přetékají luxusem, nesmí tam děti a mají velké slevy a balíčky pro seniory

Místo, kde čas nehraje roli
Představte si den, kdy nemusíte hlídat čas, spěchat na další schůzku ani řešit, co všechno ještě musíte stihnout. Místo toho se můžete ponořit do teplé termální vody, nechat se hýčkat masážními tryskami a potom zamířit do sauny nebo některé z odpočinkových místností. Na tento druh odpočinku láká Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, který leží v rakouském Štýrsku, v oblasti známé termálními prameny a zvlněnou zelenou krajinou.
Nejde přitom jen o obyčejný bazén s teplou vodou. Resort propojuje veřejné termální lázně s hotelovým wellness zázemím, které nabízí další bazény, sauny, relaxační prostory i přírodní koupací jezírko. Hoteloví hosté tak mají k dispozici dvě odlišné vodní zóny a mohou si pobyt sestavit podle toho, zda dávají přednost plavání, prohřívání těla, nebo ničím nerušenému lenošení. Součástí nabídky jsou také masáže, kosmetická péče a programy zaměřené na pohyb a relaxaci.
Bazény, které lákají zůstat celý den
V samotné Heiltherme čekají návštěvníky vnitřní i venkovní termální bazény. Některé mají vodu vyhřátou přibližně na 36 stupňů Celsia, další slouží k plavání a aktivnějšímu pohybu. Venkovní část zahrnuje mimo jiné bazén s masážními prvky, plavecký bazén i sportovní bazén dlouhý 25 metrů. Když se člověku nechce zůstávat ve vodě, může zamířit do saunového světa nebo si najít klidné místo k odpočinku.
Zajímavou součástí resortu je také nabídka různých saun a relaxačních místností. Nechybí bylinná ani solná sauna, parní lázeň či klasická finská sauna. Hotelové wellness má navíc vlastní prostory včetně přírodního koupacího jezírka s termální vodou. Celý areál tak cílí na hosty, kteří nechtějí wellness pobyt strávit pouze střídáním bazénu a lehátka, ale ocení možnost kombinovat teplo, vodu, saunování a další procedury.
Děti mají tentokrát smůlu
Největší změna přišla na podzim roku 2026. Od 1. října se Heilthermen Resort Bad Waltersdorf prezentuje jako resort pouze pro dospělé, přičemž vstup je určen hostům od 14 let. Pravidlo se týká nejen hotelu a jeho exkluzivního wellness, ale podle aktuálních informací resortu také termálních lázní. Rodiny s menšími dětmi si proto musejí pro společný výlet vybrat jiné zařízení.
Pro dospělé návštěvníky to znamená prostředí, které je výslovně zaměřené na klid a odpočinek. Na své si mohou přijít páry, přátelé i lidé, kteří si chtějí dopřát několik hodin jen sami pro sebe. Resort navíc leží v oblasti Štýrska, kde se dá wellness pobyt spojit s výlety do přírody a poznáváním místní gastronomie.
Senioři mohou ušetřit už při jednodenní návštěvě
Zajímavá je také nabídka pro starší návštěvníky. Lázně mají zvláštní seniorský pátek, kdy je možné získat zvýhodněné celodenní vstupné. Podle aktuálního ceníku stojí v běžný pátek vstup 36 eur, zatímco standardní cena ve všední den činí 40,50 eura. Pokud pátek připadne na státní svátek, cena pro seniory činí 39 eur. Zvýhodnění se vztahuje na návštěvníky s platným dokladem, kteří se narodili v roce 1965 nebo dříve. Za vstup do saunového světa se připlácí.
Slevu je proto dobré vnímat jako konkrétní možnost, jak zlevnit jednodenní návštěvu, nikoli jako automatickou výhodu při každé rezervaci. Ceny se mohou měnit a před cestou se vyplatí zkontrolovat aktuální podmínky přímo na webu lázní.
Pobytové balíčky spojují wellness s pohodlím
Kdo nechce po několika hodinách odjíždět domů, může vybírat z pobytových balíčků hotelu. Nabídky kombinují ubytování, polopenzi a přístup do obou termálních světů, některé navíc zahrnují masáž, kosmetické ošetření nebo drobné gastronomické překvapení. Balíček Midweek-Special například zahrnuje tři, čtyři nebo pět nocí, klasickou masáž zad a program zaměřený na pohodu a aktivní odpočinek. V nabídce se objevují také kratší pobyty pro dvojice nebo balíčky inspirované štýrskými tradicemi.
Tyto pobytové programy nejsou vyhrazené pouze seniorům, mohou však být zajímavou možností i pro starší hosty, kteří chtějí využít pohodlí hotelu a strávit v lázních více času. Uvedené ceny jsou orientační a závisejí na zvoleném termínu, délce pobytu a aktuální dostupnosti.
Heilthermen Resort Bad Waltersdorf tak může být lákavou volbou pro každého, kdo hledá kombinaci teplé termální vody, saun, masáží a klidného prostředí. A pokud si chcete dopřát jen jeden den, seniorský pátek nabízí konkrétní způsob, jak za vstup zaplatit méně. Před rezervací se ale vyplatí porovnat ceny jednodenní návštěvy s pobytovými balíčky a ověřit si, co přesně je v ceně zahrnuto.
Zdroje článku: heiltherme.at, heiltherme.at, badwaltersdorf.eu, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková