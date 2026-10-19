Získal michelinskou hvězdu ve Francii a teď bude soudit české amatéry. MasterChef Česko představil zcela novou porotu

Showrunner Matěj Šámal oznámil změnu v říjnu 2026 a zarámoval ji jako novou kapitolu formátu. Trojice Jan Knedla, Josef Pindur a Zdeněk Absolon má české amatérské kuchaře prověřit z úhlů, které dosavadní porota nepokrývala, od precizní restaurační techniky přes mezinárodní haute cuisine až po řemeslnou práci se surovinou. Jan Punčochář v rozhovoru pro
Seznam Zprávy potvrdil, že iniciativa vzešla od televize: Nejde tedy o dobrovolný odchod veteránů, ale o vědomé rozhodnutí produkce přestavět hodnoticí stůl od základů. „Chtěli formát oživit a sáhli po jiných tvářích.“ Z alsaské Maison Kieny do karlovarského Puppu
Josef Pindur vedl kuchyni restaurace Maison Kieny v Riedisheimu u Mulhouse, alsaském městečku v regionu Grand Est. Podnik držel michelinskou hvězdu a
Pindur tam formoval svůj rukopis na pomezí francouzské elegance a středoevropské sytosti. V létě 2022 ho ze sedla vyhodily zdravotní potíže, vrátil se do Česka a převzal pozici šéfkuchaře v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.
Právě tahle životopisná křivka (michelinsky oceněná francouzská kuchyně, osobní krize, restart doma) z něj dělá v porotě víc než jen odborníka na omáčky. Nova ho staví do role mentora, který ví, jak těžké je udržet laťku i sám sebe. Pindur sám říká, že
hodlá být přísný, ale spravedlivý, a soutěžící posouvat. Francouzská zkušenost mu dodává autoritu, kterou česká televizní gastronomie dosud neměla k dispozici v takto konkrétní podobě. Dvě hvězdy Michelin, jedna kuchyně a absolutní měřítko
Jan Knedla přináší do poroty nejsilnější domácí michelinskou legitimaci, jaká v Česku existuje. Jeho Restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě drží podle
průvodce Michelin Czechia 2025 dvě hvězdy, jako jediná restaurace v zemi s takovým oceněním. Knedla reprezentuje technickou preciznost, disciplínu a nekompromisní důraz na chuť. V oficiálních materiálech Novy slibuje upřímnou reakci s vysvětlením: žádné vágní „líbilo se mi to“, ale rozbor, co na talíři funguje a co selhává.
Zatímco Pindur přišel s mezinárodním rozhledem, Knedla ztělesňuje domácí špičku ve své nejkoncentrovanější formě. Dva
michelinští kuchaři vedle sebe, jeden s francouzskou stopou, druhý s českým dvouhvězdičkovým rekordem. Pro amatérské soutěžící to znamená, že technické nedostatky neprojdou ani jedním filtrem. Řezník mezi šéfkuchaři: proč Absolon dává smysl
Zdeněk Absolon provozuje rodinné řeznictví v pražském Braníku a na první pohled se mezi dva michelinské kuchaře nehodí. Jenže právě v tom spočívá dramaturgický záměr.
Absolon zastupuje surovinu, její výběr, kvalitu, zpracování a respekt k ní. Hodnotí, jak říká sám, „srdcem a žaludkem“. Hlídá, jestli soutěžící umí vytěžit z ingredience maximum, jestli rozumí bourání, správnému tepelnému zásahu, hospodárnosti.
Předchozí porota fungovala jako jeden autoritativní blok tří šéfkuchařů. Nová trojice je záměrně rozvrstvená:
Knedla – technika, chuť, disciplína Pindur – emoce, osobnost, vedení Absolon – surovina, řemeslo, lidský kontakt
Tři odlišné optiky, tři různé důvody, proč může talíř uspět nebo propadnout. Podle nás jde o nejčitelnější dramaturgickou architekturu poroty, jakou česká verze MasterChefa měla.
Zdroj fotografie: Nextfoto Co změna prozrazuje o ambicích Novy
Pět řad se stejnou trojicí vybudovalo kontinuitu a rozpoznatelnost. Vyměnit všechny tři najednou je risk; diváci si na Forejta, Kašpárka a Punčocháře zvykli. Nova přesto
sáhla po radikálním řezu a prezentuje ho jako posun hodnoticích měřítek. Showrunner Šámal mluví o třech osobnostech, které se na gastronomii dívají každá jinak, ale spojuje je vášeň pro řemeslo. Cílem mají být vysoké nároky i silné emoce.
Prakticky to může znamenat víc prostoru pro práci se surovinou, víc důrazu na mezinárodní kontext a ostřejší zpětnou vazbu podloženou konkrétním rozborem. Ikoničnost nové trojice se bude budovat na kontrastu tří profesních archetypů, nikoliv na léty prověřené sehranosti. Zda to funguje, ukáže až obrazovka.
Casting pro zájemce z řad amatérských kuchařů běží přes
oficiální formulář TV Nova. Podmínkou účasti zůstává, že přihlášený nesmí být profesionální kuchař.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová