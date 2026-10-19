Meteorologové varují Česko: zbytek podzimu bude úplně jiný, než se čekalo. Připravte se na tohle

Zahradní hadice letos nejspíš zůstane venku déle, než bývá zvykem. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) totiž ve svých výhledech kreslí podzim, který se s představou plískanic a týdnů v holínkách příliš nepotká. A pořadí, v jakém se jednotlivé změny vystřídají, zaskočí nejednoho zahrádkáře.
Deštník zatím může zůstat ve skříni
Kdo čeká vytrvalé podzimní deště, bude si muset ještě počkat. Nad střední a západní Evropou se podle ČHMÚ usadily tlakové výše, které jen tak neodtáhnou. Občas sice Českem přejde fronta, do srážkoměrů z ní ale kápne sotva pár milimetrů.
Tlaková výše obvykle znamená klidné počasí se slabým větrem, na podzim ale kromě jasné oblohy často i mlhy a nízkou oblačnost. Přes den sice může svítit slunce, jenže za jasných a bezvětrných nocí se vzduch rychle ochlazuje.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem Klidné počasí pod tlakovou výší přináší po jasných nocích chladná a často mlhavá rána. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mapy evropského modelu ECMWF ukazují podprůměrné srážky na celé dva týdny, tedy zhruba do 25. října. Krátkou výjimkou bude víkend 17. a 18. října. Ze severozápadu tehdy dorazí mraky a přeháňky zasáhnou hlavně Čechy. Na doplnění vody v krajině to ale stačit nebude.
Krajina žízní už od jara
Suchý podzim přichází v nejhorší možnou chvíli. Už v polovině srpna ČHMÚ upozorňoval, že rok 2026 zatím patří k nejsušším od roku 1961. Ze všech jar od té doby bylo to letošní vůbec nejchudší na srážky.
Výraznější doplnění podzemních vod se proto během podzimu nejspíš nečeká. Nedostatek vody tak zůstává hlavní starostí letošní sezony.
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Chladnější vzduch dorazí zhruba 19. října. Měsíční výhled ČHMÚ počítá pro následující dva týdny, tedy až do začátku listopadu, s teplotami lehce pod dlouhodobým normálem, nanejvýš na jeho úrovni.
Typické odpoledne nabídne asi 10 °C. Kde mlha nebo nízká oblačnost vydrží celý den, vystoupá teploměr sotva na 5 °C. Šedivé dny bez slunce tak budou citelně studenější než ty jasné.
Noci budou ještě chladnější. Za svítání ukáže teploměr obvykle jen asi 2 °C a některá rána teplota klesne i pod nulu. Teplou bundu a škrabku na zamrzlé okno auta se proto vyplatí mít po ruce už teď.
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Zlom by měl přijít kolem 26. října. Od té chvíle meteorologové čekají víc srážek a na horách, kde bude dost chladno, začne sněžit. Předtím se sníh objeví jen krátce a pouze nad 1 000 metry. Na přelomu října a listopadu ale může na horách vydržet několik dní za sebou.
V posledních dnech výhledu, až do 8. listopadu, by se teploty měly vrátit zhruba k normálu pro tuto roční dobu. Na zimní radovánky v nížinách je tedy ještě brzy.
Období Co podle výhledu čekat zhruba do 25. října podprůměrné srážky, slabé fronty jen s pár milimetry od 19. října do začátku listopadu odpoledne kolem 10 °C, v mlze kolem 5 °C, ráno kolem 2 °C, občas mráz od 26. října častější srážky, na horách sněží a sníh vydrží i pár dní týden do 8. listopadu teploty zhruba průměrné Co udělat na zahradě, dokud nemrzne Přečtěte si také: Meteorologové varují Čechy. Letošní Vánoce budou úplně jiné, než se čekalo. Způsobí to tenhle 1 jev
Zahrádkáře čeká jasný úkol, protože zakrslé smrčky, jalovce, zimostráz a další stálezelené rostliny odpařují vodu přes jehlice a listy i v zimě. V zamrzlé půdě je sice voda, jenže jako led, se kterým si kořeny neporadí. Rostlina pak usychá uprostřed zásob, ke kterým se nedostane. Zahradníci tomu říkají fyziologické sucho.
Vydatná zálivka před zamrznutím půdy chrání stálezelené dřeviny před zimním usycháním. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Suché dny je proto dobré využít k důkladné zálivce. Jak na to:
volit spíš vydatnou zálivku v delších intervalech, aby voda prosákla nejméně 30 centimetrů hluboko ke kořenům; rozprostřít po zálivce u kmene vrstvu mulče, která zpomalí vysychání půdy; pokračovat, dokud země nezačne promrzat. Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Kanáry. Čeští senioři letos v zimě objevili zemi, kde je 24 stupňů a život je levnější než doma
Nejvíc pozornosti potřebují mladé a čerstvě vysazené dřeviny. Kořeny mají zatím krátké a mělké, takže vodu uloženou hlouběji v zemi nevyužijí.
Zdroje: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658878-chmu-predpovedel-nekolik-mrazivych-dni-bude-i-snezit, https://zpravy.tiscali.cz/napadne-snih-ktery-uz-nemusi-hned-roztat-chmu-zverejnil-vyhled-na-listopad-783601, https://en.chmi.cz/web/chmi.cz/o-chmu/aktuality/sucho-v-krajine-se-prohlubuje-vystraha-na-hydrologicke-sucho-trva, https://energozrouti.cz/clanek/meteorologove-zverejnili-predpoved-na-druhou-polovinu-rijna-a-zacatek-listopadu, https://www.ireceptar.cz/zahrada/pece-o-jehlicnany-a-stalezelene-rostliny/, https://radyzezahrady.cz/podzimni-zalivka-jehlicnanu-a-keru-proc-je-dulezita-a-jak-na-ni-spravne/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658980-predpoved-zarazi-i-meteorology-zbytek-podzim-bude-jiny-nez-se-cekalo
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