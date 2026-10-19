Dvě stě turistů uvázlo na vrcholu Alp. Kvůli poruše lanovky je musely evakuovat vrtulníky

Mimořádná událost se odehrála v oblasti oblíbeného horského střediska Engelberg ve středním Švýcarsku. Lanovka Titlis Connect, která spojuje mezistanici Stand s vrcholovou stanicí, se během sobotního dopoledne zastavila kvůli technické poruše. V horní části hory se v té době nacházelo přibližně 200 návštěvníků, kteří se nemohli obvyklým způsobem vrátit dolů. Provozovatel se nejprve pokoušel závadu odstranit, ale oprava si vyžádala delší čas. Situaci navíc komplikovala skutečnost, že druhá lanovka, která by za běžných okolností mohla zajistit náhradní přepravu, byla mimo provoz kvůli plánované údržbě. Provozovatel proto přistoupil k evakuaci části turistů pomocí vrtulníků.
Vrtulníky přepravily z hory 120 lidí
Do mimořádné přepravní akce se zapojily vrtulníky, které začaly turisty postupně odvážet z vrcholové oblasti. Celkem tímto způsobem opustilo horu přibližně 120 lidí, tedy více než polovina všech návštěvníků, kterých se porucha dotkla. Dalších zhruba 80 osob zůstalo na místě, protože technici mezitím pracovali na obnovení provozu lanovky. Po odstranění závady se zbývající turisté mohli během odpoledne vrátit běžnou cestou. Přestože si událost vyžádala rozsáhlý zásah, podle dostupných informací se nikdo nezranil. Evakuace tak skončila bez vážnějších následků a všichni návštěvníci se dostali z vrcholu dolů.
Důležité je, že se turisté v době poruchy nenacházeli v kabině visící vysoko nad zemí. Kabina lanovky byla podle provozovatele prázdná a přibližně dvě stovky lidí čekaly v prostoru vrcholové stanice. Nešlo tedy o situaci, kdy by záchranáři museli vyprošťovat cestující přímo z lanové dráhy. Problém spočíval v nemožnosti pokračovat v přepravě z horské stanice, která se nachází v nadmořské výšce přes 3 000 metrů. Příčinou zastavení byla podle dostupných vyjádření závada elektronického systému. Její podrobnější technické okolnosti zatím nebyly zveřejněny.
Druhá lanovka byla kvůli údržbě odstavená
Významnou komplikaci představovala plánovaná odstávka lanovky Titlis Rotair, která patří mezi nejznámější turistické atrakce švýcarských Alp. Její kabina se během jízdy otáčí kolem vlastní osy, takže cestujícím umožňuje panoramatický výhled do okolních hor. Zařízení je však od 17. srpna do 11. prosince 2026 uzavřeno kvůli rozsáhlým údržbovým pracím. Součástí těchto prací jsou také úpravy související s přestavbou vrcholové stanice a nezbytné bezpečnostní zásahy na lanovém systému. Přepravu návštěvníků proto v tomto období zajišťuje novější lanovka Titlis Connect, která se v sobotu porouchala. Výpadek tak zasáhl právě zařízení, na němž byla během plánované odstávky druhé lanové dráhy závislá doprava do vrcholové části hory.
Titlis patří mezi nejnavštěvovanější alpské cíle
Hora Titlis dosahuje nadmořské výšky 3 238 metrů a nachází se v oblasti švýcarského Engelbergu. Turisté sem přijíždějí během celého roku především kvůli vysokohorské krajině, ledovci a výhledům na okolní alpské vrcholy. Samotná cesta z Engelbergu do vrcholové stanice trvá při běžném provozu přibližně 30 minut a zahrnuje přestup mezi lanovkami. Návštěvníci mohou v oblasti využívat také další horské atrakce, například visutý most nebo ledovcovou jeskyni. Lanovky proto představují zásadní součást místní turistické infrastruktury a jejich provoz je důležitý nejen pro návštěvníky, ale také pro fungování celého střediska. Sobotní incident ukázal, jak výrazné komplikace může způsobit technický výpadek v době, kdy je jedna z hlavních přepravních tras dočasně nedostupná.
Použité zdroje: t-online.de, blick.ch, nau.ch