Skvělá zpráva pro Čechy jedoucí k moři: Za čekání ve frontě dostanete od června peníze zpět

Kdo letos v létě uvízne v koloně na italské dálnici kvůli plánovaným pracím, může dostat zpět část nebo celé zaplacené mýtné. Systém se jmenuje Muovy Cashback, spustila ho společnost Autostrade per l’Italia a pravidla nastavil italský Úřad pro regulaci dopravy (ART). Pro českého řidiče mířícího k Jadranu nebo na Tyrhénské pobřeží je to potenciálně dobrá zpráva, jenže ďábel se skrývá v detailech. Cashback se netýká všech italských dálnic, nefunguje na každou kolonu a pro zahraniční značky chybí automatika.
Kolik peněz a za jaké zdržení
Systém rozlišuje dva režimy. První pokrývá oficiálně uznané zablokování provozu, tedy situaci, kdy se provoz na úseku zcela zastaví. Sazby jsou odstupňované podle délky čekání:
- 60–119 minut → vrácení 50 % mýtného
- 120–179 minut → vrácení 75 % mýtného
- 180 minut a více → vrácení 100 % mýtného
Druhý režim se týká plánovaných stavebních prací na dálnici. Tady není sazba pevná. Závisí na charakteru uzavírky, délce trasy a reálném zpoždění. Na trasách do 30 km vzniká nárok automaticky, na trasách 30–50 km při zpoždění aspoň 10 minut, nad 50 km při zpoždění aspoň 15 minut. Maximální refundace nikdy nepřekročí zaplacené mýtné.
Pro představu o částkách: jízda z Milána do Verony (158 km, osobní auto) stojí na síti ASPI zhruba 290 Kč. Nejde tedy o závratné sumy na jednu jízdu, ale při delší dovolené s několika přejezdy se to může sečíst.
Kde to platí, a kde ne
Červnová fáze cashbacku pokrývá síť Autostrade per l’Italia a přidružených koncesionářů: RAV, SAT a Tangenziale di Napoli. To znamená dálnice A1, A4 (úsek Brescia–Padova), A13, A14 směrem na jadranské pobřeží, A11, A12 nebo A27.
Pro Čechy mířící přes Brenner je zásadní, že A22 z Brenneru do Modeny spravuje Autobrennero, jiný provozovatel, který v červnové fázi není zapojen. Nárok může vzniknout až po napojení na síť ASPI, typicky od Modeny dál na A1 nebo A13.
Trasa přes Tarvisio je složitější. Úsek A23 Udine Nord–Tarvisio spadá pod ASPI, ale A23 Palmanova–Udine a A4 Benátky–Terst provozuje Autostrade Alto Adriatico. Kdo jede na severní Jadran přes Friuli, projede v červnové fázi cashbackem pokrytým územím jen částečně.
Od 1. prosince 2026 se má systém rozšířit i na cesty vedoucí přes více provozovatelů. Do té doby platí pravidlo jednoho koncesionáře: vjezd i výjezd musí být na síti téhož zapojeného provozovatele.
Jak to uplatnit s českou značkou
Tady je hlavní háček. Automatické připsání refundace přes registrovanou SPZ funguje jen pro italské značky. Český řidič má dvě cesty:
1. Účtenka z mýtné brány. Na cashbackovém portálu ASPI je funkce „Scansiona una ricevuta“ (naskenujte účtenku): stačí vyfotit účtenku, zadat e-mail a IBAN v rámci SEPA. Účtenku lze použít nejdříve 4 hodiny po průjezdu mýtnicí. Výsledek přijde do 7 dnů.
2. Registrované telepedaggio. Kdo má italský palubní transponder (nemusí být značky Telepass, stačí jakékoli registrované OBU), dostane refundaci automaticky.
Pozor na drobné limity: částky pod 2,50 Kč se neproplácejí a výplata na účet proběhne až po nasčítání alespoň 25 Kč. Na jednu účtenku lze uplatnit jen jednu žádost. A pokud se na stejné jízdě sejdou práce i zablokovaný provoz, vyplatí se jen vyšší z obou nároků.
Co systém nepokrývá
Běžná kolona po nehodě nebo zdržení kvůli špatnému počasí nárok nezakládají. Cashback se vztahuje výhradně na plánované stavební práce a oficiálně evidované zablokování provozu. Do konce roku 2027 jsou navíc z výpočtu vyřazené mobilní uzavírky, tedy právě ty krátkodobé zásahy, které řidiči v létě potkávají nejčastěji.
Italská spotřebitelská organizace Codacons navíc upozorňuje, že dálniční společnosti mohou náklady na refundace postupně promítnout do tarifů. Delibera ART jim to v přechodném období skutečně umožňuje: v letech 2026–2027 mohou do tarifů zahrnout 100 % nákladů na refundace, v roce 2028 už jen 75 % a podíl dál klesá. Cashback tak nemusí být čistý dárek, spíš přerozdělení peněz od těch, kdo kolonou neprojeli, k těm, kdo v ní stáli.
Srovnání se zbytkem trasy
V Rakousku ani Slovinsku nic podobného neexistuje. ASFINAG výslovně uvádí, že mýtná povinnost platí plně i v úsecích se stavbou. Slovinský DARS řeší vrácení e-viněty jen před začátkem její platnosti. Itálie je v tomto ohledu v Evropě průkopníkem, a právě proto stojí za to vědět, kde přesně její systém začíná a kde končí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková