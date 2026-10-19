Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kdo má ve vitríně tuhle vázu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 5 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vezmete ji do ruky a překvapí vás, kolik váží. Sklo má silné […]
Kdo má ve vitríně tuhle vázu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 5 000 Kč

Kdo má ve vitríně tuhle vázu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 5 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:32

Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Otevřete dnes pračku a podívejte se na gumové těsnění. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za vodu i elektřinu zbytečně
Otevřete dnes pračku a podívejte se na gumové těsnění. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za vodu i elektřinu zbytečně
Ani Lidl, ani Kaufland. Češi teď ve velkém jezdí nakupovat do Polska. Máslo tam stojí klidně o 70 % méně
Ani Lidl, ani Kaufland. Češi teď ve velkém jezdí nakupovat do Polska. Máslo tam stojí klidně o 70 % méně

Kostka másla patří k položkám, u kterých Češi hlídají cenu nejpečlivěji. Lidé […]

Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR

V regálu drogerie většina z nás sáhne po lahvi, kterou zná z […]

Geniální způsoby využití starého kartáčku na zuby. Stojí 0 Kč a funguje až 17krát lépe než houbička
Geniální způsoby využití starého kartáčku na zuby. Stojí 0 Kč a funguje až 17krát lépe než houbička

Zubaři radí měnit kartáček zhruba každé tři měsíce, takže jich v domácnosti […]

Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč
Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč

Jedna vzrostlá lípa nebo ořešák u sousedů dokáže na podzim zasypat i […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.