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5 sladkých receptů, které zahřejí žaludek i duši: zkus teplé švestky nebo nudle s nugátovou omáčkou

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Buchty všichni známe, ale jsou taky jídla, která naservírujeme třeba i jako hlavní chod a už jen ta vůně… Rodina se seběhne, aniž bys ji musela volat. Máme jich pro tebe pět!
Skořicové nudle s teplým nugátem? Za nás topovka!

Skořicové nudle s teplým nugátem? Za nás topovka!

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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