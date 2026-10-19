5 sladkých receptů, které zahřejí žaludek i duši: zkus teplé švestky nebo nudle s nugátovou omáčkou

- Teplé švestky s tvarohovou peřinkou
- Žemlovka s pudinkem
- Tvarohové noky s jahodovou omáčkou
- Skořicové nudle s nugátovou omáčkou
- Vanilkové šišky s karamelem
Když venku klesají teploty, studený jogurt nebo miska ovoce už asi není úplně to pravé ořechové. Teplá kuchyně má v takové chvíli úplně jiné kouzlo. Zvlášť tehdy, když se to za okny barví zemitými tóny, ze strání silně duje štiplavý vítr a padá listí.
Když se pak z trouby nebo hrnce line vůně skořice, másla, vanilky nebo čerstvého ovoce, zaplesá i srdce toho největšího cynika. Sladká jídla zkrátka tu moc proměnit obyčejný oběd v malé domácí potěšení mají.
Taková jídla jsme v tenhle ideální podzimní čas pochopitelně nemohly nechat jen tak ladem a daly jsme pro tebe dohromady 5 sladkých receptů, které zvládneš levou zadní a s úsměvem na rtu.
Některá mlhavě znáš, jiné variace tě možná dost překvapí. Některá jsou na stole v mžiku, jiná trošku péče vyžadují. Ať tak, nebo tak, jedno společné všechny tyhle sladké recepty mají. Povznášející chuť a atmosféru, která se jindy během roku opakovat nedá.
Teplé švestky s tvarohovou peřinkou
Švestky, tvaroh a skořice jsou kombinací, která k sobě jednoznačně patří. Tentokrát je ale nemusíš zpracovávat do koláče nebo knedlíků. Stačí je krátce zapéct a přikrýt jemnou tvarohovou vrstvou, která během pečení krásně zpevní a na povrchu lehce zezlátne.
Výsledkem je jednoduché teplé sladké jídlo, které se hodí jako rychlý oběd i večeře a nejlíp chutná ještě teplé.
Co potřebuješ: 500 g švestek, 250 g měkkého tvarohu, 2 vejce, 2 lžíce krupicového cukru, vanilkový cukr, 2 lžíce polohrubé mouky, lžičku skořice, lžíci másla a moučkový cukr na posypání
Jak na to?
- Švestky omyj, rozkroj na půlky, vypeckuj a nakrájej je na menší kousky.
- Zapékací misku vymaž máslem a rozlož do ní připravené švestky.
- Posypej je skořicí a lžící krupicového cukru.
- Tvaroh smíchej s vejci, zbytkem cukru, vanilkovým cukrem a polohrubou moukou.
- Tvarohovou směs pak rovnoměrně rozetři na švestky.
- Peč v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 25–30 minut, dokud tvarohová vrstva neztuhne a nechytí na povrchu zlatavé odlesky.
- Hotové švestky nech několik minut odpočinout a ještě teplé je podávej lehce posypané moučkovým cukrem.
Žemlovka s pudinkem
Klasická žemlovka patří mezi sladká jídla, která se doma připravují opakovaně. Tentokrát ji ale můžeš podzimně vyšperkovat a mezi vrstvy pečiva a jablek přidat vanilkový pudink. Ten během pečení vytvoří jemnou krémovou vrstvu, která žemlovku příjemně zvláční a zároveň z ní udělá syté jídlo. Nejlepší je ještě teplá, kdy se vůně jablek a skořice s vanilkou krásně spojí.
Co potřebuješ: 6 rohlíků, 4 jablka, 500 ml mléka, balení vanilkového pudinku, 3 lžíce cukru, vanilkový cukr, vajíčko, lžičku skořice, 40 g másla, 2 lžíce rozinek a lžičku vanilkové pasty nebo trošku vanilkového aroma
Jak na to?
- Rohlíky nakrájej na kolečka a jablka oloupej, zbav je jádřinců a nakrájej na tenké plátky.
- Z části mléka, pudinkového prášku, cukru a vanilkového cukru uvař podle návodu na obalu hustší pudink. Pokud máš, přidej pastu nebo aroma.
- Zbylé mléko prošlehej s vejcem a jednotlivé plátky rohlíků v něm krátce namáčej.
- Zapékací nádobu vymaž máslem a na dno rozlož polovinu namočených rohlíků.
- Přidej vrstvu jablek, posypej je skořicí a rozinkami a rovnoměrně na ně rozetři připravený pudink.
- Všechno překryj zbylými namočenými rohlíky a navrch rozlož zbytek másla.
- Peč v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 35–40 minut, dokud povrch nezezlátne.
- Hotovou žemlovku nech několik minut odpočinout a podávej ji ještě teplou.
Tvarohové noky s jahodovou omáčkou
Tvarohové noky jsou skvělou volbou ve chvíli, kdy máš chuť na sladké jídlo, ale nechceš trávit celé dopoledne v kuchyni. Těsto je hotové během pár minut a samotné noky se vaří opravdu jen kraťoučce. Ani kafe si vypít nestihneš.
Pak už stačí připravit jen jednoduchou jahodovou omáčku, která zajistí šťavnatost i výraznou ovocnou notu.
Co potřebuješ: 250 g měkkého tvarohu, vajíčko, 120 g polohrubé mouky, lžíci krupicového cukru, špetku soli, 300 g jahod, 2 lžíce cukru, lžíci citrónové šťávy a lžíci másla
Jak na to?
- Tvaroh smíchej s vejcem, moukou, cukrem a špetkou soli a vypracuj měkké těsto.
- Z těsta vytvaruj menší noky a postupně je vkládej do vroucí lehce osolené vody.
- Jakmile noky vyplavou na hladinu, nech je ještě přibližně 2 minuty povařit a potom je vyndej děrovanou naběračkou.
- Jahody očisti, větší kusy překroj a vlož je do menšího hrnce společně s cukrem a citrónovou šťávou.
- Krátce je povař, až pustí šťávu a začnou se rozpadat, ale část ovoce nech v omáčce vcelku. Pokud chceš, přidej cukr.
- Uvařené noky rozděl na talíře a přelij teplou jahodovou omáčkou.
- Nakonec přidej kousek másla a podávej ještě teplé.
Máš radši ovoce než vanilku a čokoládu? Pak je pro tebe právě tenhle recept!
Skořicové nudle s nugátovou omáčkou
Naprostá bomba, kterou já osobně doma dělám velmi často. Nudle naslano jsou klasika, ale když je promícháš se skořicí, máslem a cukrem a přidáš k nim teplou nugátovou omáčku, vznikne jednoduché sladké jídlo, které potěší hlavně milovníky čokoládových chutí.
Příprava je blesková a hromada nádobí se taky nekoná. Skořicové nudle se hodí jako sladký oběd, večeře nebo vydatná svačina v chladnějším dni.
Co potřebuješ: 300 g širokých vaječných nudlí, 40 g másla, 2 lžíce krupicového cukru, lžičku mleté skořice, 100 g lískových oříšků, 50 g hořké čokolády, 100 ml smetany ke šlehání, lžíci moučkového cukru, sáček vanilkového cukru a hrst nasekaných lískových oříšků na posypání
Jak na to?
- Lískové oříšky nasucho opraž na pánvi, nech je trochu zchladnout a promni mezi prsty, aby se z nich odstranila část slupky.
- Oříšky rozmixuj najemno. Mixuješ tak dlouho, dokud ti nevznikne hustá oříšková pasta.
- Čokoládu nalámej na menší kousky a společně se smetanou ji zahřívej v rendlíku na mírném plameni.
- Jakmile se čokoláda rozpustí, vmíchej oříškovou pastu, moučkový a vanilkový cukr. Všechno důkladně promíchej, dokud nevznikne hladký nugátový krém. Pak směs hned odstav.
- Nudle uvař podle návodu na obalu v lehce osolené vodě a potom je nech dobře okapat.
- V hrnci rozehřej máslo, přidej krupicový cukr a skořici a krátce promíchej.
- Do skořicového másla přidej uvařené nudle a opatrným mícháním je všechny ve směsi obal.
- Skořicové nudle pak zase rozděl na talíře a přelij je teplým nugátovým krémem.
- Nakonec je posypej nasekanými lískovými oříšky a podávej teplé.
Vanilkové šišky s karamelem
Bramborové šišky znáš možná především s mákem nebo tvarohem, ale stejně dobře fungují i v trochu jiné podobě. Tentokrát jim vtiskneš jemnou vanilkovou chuť a místo klasického posypu je přeliješ domácím karamelem.
Výsledkem je teplé sladké jídlo, které je syté, voňavé a příjemně krémové. Nejlepší je servírovat šišky hned po uvaření, kdy se na nich karamel krásně rozpouští.
Co potřebuješ: 500 g vařených brambor, 150 g polohrubé mouky, vajíčko, vanilkový cukr, lžíci krupicového cukru, špetku soli, 100 g krupicového cukru na karamel, 50 g másla a 100 ml smetany ke šlehání
Jak na to?
- Vychladlé uvařené brambory nastrouhej najemno a smíchej je s moukou, vejcem, vanilkovým cukrem, krupicovým cukrem a špetkou soli.
- Zpracuj hladké těsto a na pomoučeném vále z něj vytvaruj tenké válečky.
- Válečky nakrájej na menší kousky a každý lehce poválej mezi dlaněmi, aby vznikl typický tvar šišky.
- Šišky vkládej do vroucí lehce osolené vody a vař je, dokud nevyplavou na hladinu. Potom je nech ještě krátce povařit, stejně jako noky, a vyndej je děrovanou naběračkou.
- Na karamel nasypej cukr do menšího rendlíku nebo na pánev a nech ho na středním plameni pomalu rozpustit. Nemíchej ho, dokud se nezačne rozpouštět. Až potom můžeš rendlíkem opatrně pohybovat.
- Jakmile má cukr zlatavou barvu, je ten pravý čas přidat máslo a za stálého míchání postupně přilévat smetanu. Buď ale opatrná, směs bude prudce bublat.
- Karamel pak už jen krátce povař, dokud nevznikne hladká omáčka.
- A zbytek už znáš. Uvařené šišky rozdělíš na talíře, přeliješ teplým karamelem a hned podáváš.
Kterou sladkou dobrotu si připravíš nejdřív? A máš nějakou svou naprosto exkluzivní? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autorka článku: Bára Klímová
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