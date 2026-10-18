Předtím než vyhodíte muškáty, kupte v lékárně kapky: Květináče do týdne zaplaví záplava květů. Vyparáděné truhlíky plné zářivých muškátů neboli pelargonií představují nefalšovanou chloubu většiny českých balkonů a okenních parapetů. Tyto ikonické balkonovky prosluly neuvěřitelnou houževnatostí, díky níž vydrží i v podmínkách, kde jiné citlivější květiny okamžitě sklopí uši. Jenže co dělat ve chvíli, kdy zelené keříky sice hezky rostou, ale do tvorby barevných pupenů se jim ani trochu nechce? Nemusíte hned běžet do drogerie pro předražená chemická hnojiva. Skvělou první pomoc představuje obyčejný jód z lékárny, který v sobě schovává nevídanou sílu pro stimulaci růstu i úspěšné množení.
Domácí jodový elixír: Jediná kapka promění hlínu v živnou půdu
Příprava tohoto zázračného lektvaru vyžaduje přesnost, protože vysoká koncentrace by mohla rostlinkám spíše ublížit. Základní receptura spoléhá na minimální dávkování. Do jednoho litru odstáté, nejlépe však dešťové nebo destilované vody přidejte přesně 1 kapku 5% jodové tinktury. Tento jemný roztok dopřejte pelargoniím formou zálivky přibližně jednou týdně.
Pokud truhlíky vyžadují přísun vláhy i během týdne, zalévejte je již výhradně čistou vodou. Jód působí jako silný stimulátor mikrobiální aktivity v substrátu a zlepšuje vstřebávání živin. Dávku ale nikdy nezvyšujte, abyste nespálili jemné kořenové vlášení.
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Foto: Pixabay
Množení muškátů z řízků za pomoci jódu
Při běžném letním či podzimním tvarování keříků získáte spoustu odstřižených výhonů, které nemusí skončit v kompostu. Jodový roztok totiž funguje jako vynikající stimulátor pro zakořeňování nových sazeniček.
* Zdravý výhon rozstříhejte na kratší části, z nichž každá by měla mít 2 až 3 spící očka.
* Spodní listy opatrně odstraňte a odřezky zapíchněte do lehkého propustného substrátu smíchaného s pískem.
* Místo čisté vody sazenice poprvé zalijte připraveným slabým jodovým roztokem.
Jód vydezinfikuje čerstvou ránu po řezu, zabrání rozvoji obávané hniloby stonků a výrazně urychlí tvorbu nových kořínků.
Sluneční paprsky a vyvážená péče jako základ úspěchu
Žádné hnojivo na světě však nedokáže nahradit přirozené sluneční světlo. Pelargonie pro bohatou násadu květů bezpodmínečně vyžadují přímé slunce. Nejlépe se jim daří na jižně nebo jihovýchodně orientovaných parapetech, kde si užijí minimálně 6 až 8 hodin plného svitu denně. Ve stínu budou stonky nepříjemně vytažené a květů se nedočkáte.
Mezi jednotlivými zálivkami nechte horní vrstvu zeminy vždy lehce proschnout, protože přemokření vede k uhnívání. Skvělou alternativou pro střídání péče je podle portálu Chalupáři-Zahrádkáři také přírodní výluh z aloe vera, který podporuje přirozenou obranyschopnost rostlin.
Zdroje info: Autorka, https://babinet.cz/clanek-28825-jod-pro-muskaty-jak-pomaha.html, https://zahradkaruvrok.cz/2022/05/jodove-hnojivo-na-muskaty/,
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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