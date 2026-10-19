Obří změna ve vyplácení důchodů se týká 100 % českých seniorů. Většina z nich to ani neví

Penze by měla dorazit ve stejný den jako dosud a ve stejné výši. Přesto se od července 2027 mění pravidlo, podle kterého stát důchody posílá. Kdo o něm neví, může se jednou v lednu zbytečně leknout, že mu na účtu něco chybí.
Nadpis zní dramaticky a v jednom ohledu sedí. Nové pravidlo totiž platí pro všechny penze, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) posílá lidem v Česku, a od ní jich chodí drtivá většina. Na samotné výplatě si ho ale skoro nikdo nevšimne.
Za jaké dny vám vlastně chodí důchod
Málokdo si to uvědomuje, ale penze, kterou ČSSZ posílá seniorům v Česku, dnes nekryje kalendářní měsíc. Patří vždy na úsek od výplatního dne do dne před další výplatou a úředníci tomu říkají klouzavý měsíc. Kdo má výplatu osmého, dostává peníze třeba na dobu od 8. března do 7. dubna.
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Výjimkou jsou bývalí příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, kterým důchod posílá ministerstvo vnitra nebo obrany. Tyto penze se počítají za celý kalendářní měsíc už dnes, a novinka se jich proto nijak nedotkne.
Od července 2027 rozhoduje kalendář
Stejný systém teď čeká i všechny ostatní. Od 1. července 2027 bude ČSSZ vyplácet důchody v Česku za konkrétní kalendářní měsíc. Peníze, které člověku přijdou 8. července, tak budou patřit na celý červenec.
Výplata, která přijde v červenci, bude nově patřit na celý červenec. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Konec klouzavého měsíce odhlasoval parlament už dříve, původně s bližším termínem. Pozdější novela ho pak odsunula právě na červenec 2027.
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Přirozená obava zní takto: když červnová výplata ještě pokrývá první červencové dny, nestrhne stát peníze za tyto dny z té další? Nestrhne. Za červenec přijde celá splátka, i když jeho první dny už vlastně pokryly peníze z června.
Během roku tak každý dostane dál dvanáct splátek ve stejné výši jako dosud. ČSSZ navíc připomíná, že běžná měsíční splátka se po dnech nepočítá. Náleží za celý měsíc, ať je zrovna krátký únor, nebo dlouhý červenec.
Výplatní den zůstává
Výplatní den se měnit nemá, ať peníze chodí na účet, nebo je nosí listonoš. Velké přesouvání termínů totiž ČSSZ má za sebou. Výplaty, které dřív chodily ve druhé polovině měsíce, už posunula dopředu, takže dnes všichni důchodci v Česku dostávají penzi v první polovině měsíce.
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Kdyby ČSSZ přesto ještě před přechodem některým důchodcům výplatní den hromadně přesunula, zákon na to pamatuje. Při posunu na dřívější den se žádná splátka nekrátí. Při posunu na pozdější den stát doplatí poměrnou část za dny, o které se výplata opozdí. Po přechodu už smí úřad bez souhlasu důchodce posunout výplatu jedině na dřívější den.
Doplatek k valorizaci uvidíte ještě jednou
Nejvíc je změna vidět u lednové valorizace. Vyšší částka platí od Nového roku, peníze odeslané v prosinci ale ještě kryjí začátek ledna, a to ve staré výši. Rozdíl za tyto dny ČSSZ dorovná jednorázovým doplatkem, který připojí k lednové platbě. Kolik dní dorovnává, záleží na výplatním dni, s pozdějším termínem jich přibývá.
Naposledy takto ČSSZ dorovná valorizaci v lednu 2027. O rok později, v lednu 2028, už ponese vyšší částku sama lednová penze a pokryje celý leden.
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Celou změnu přehledně shrnuje následující tabulka:
Dosud Od 1. července 2027 Za jaké období výplata patří úsek od výplatního dne do dne před další výplatou (klouzavý měsíc) celý kalendářní měsíc Příklad s výplatou osmého peníze na dobu třeba od 8. března do 7. dubna výplata z 8. července patří na celý červenec Počet splátek dvanáct splátek během roku dál dvanáct splátek ve stejné výši Výplatní den v první polovině měsíce měnit se nemá Lednová valorizace rozdíl za první lednové dny přijde v lednové platbě jako jednorázový doplatek, naposledy v lednu 2027 od ledna 2028 nese vyšší částku sama lednová penze za celý měsíc Až bude leden slabší, nic se neděje
Kdo si zvykl, že v lednu přijde o něco víc peněz než v únoru, v roce 2028 tento rozdíl neuvidí. Důchod se tím nesníží. Doplatek jen vyrovnával zpoždění, se kterým se zvýšení k lidem dostávalo, a teď prostě přestane být potřeba.
Pro většinu seniorů tak celá změna proběhne potichu. Stejný den, stejná částka a v lednu už bez jednorázového doplatku.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-214, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-321, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/vsechny-duchody-bude-cssz-od-dubna-vyplacet-v-prvni-polovine-mesice, https://www.cssz.gov.cz/-/na-pravou-miru-reakce-na-zavadejici-informaci-tykajici-se-udajneho-vydelku-na-zmene-vyplatniho-terminu, https://ceskeduchody.cz/zpravy/pro-duchody-vyplacene-cssz-zustava-v-roce-2026-klouzave-obdobi, https://zpravy.tiscali.cz/lednovy-doplatek-k-duchodu-prijde-naposledy-vyplata-se-od-cervence-2027-zmeni-vsem-penzistum-783692, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316196, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658856-vyplaceni-duchodu-se-zasadne-zmeni-tyka-se-to-vsech-penzistu