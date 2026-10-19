Za žumpu na zahradě hrozí pokuta 20 000 Kč a většina majitelů nemá ani papír, který úřad požaduje. Stačí jedna kontrola

Správná údržba septiků není jen záležitostí údržby domu – je to také zákonný požadavek, což ovšem málokdo ví. V České republice může zanedbání péče o septik nebo jímku vést k pokutě až 20 000 Kč pro fyzické osoby a ještě vyšší pro právnické osoby. Dodržet je třeba celou řadu věcí.
Jakých systémů se pokuta týká
Septik je podzemní struktura pro čištění odpadních vod, která se běžně používá v oblastech, kde chybí centralizovaný kanalizační systém. Využívá kombinaci přírody a osvědčené technologie k čištění odpadních vod z domácích vodovodů, které vznikají v koupelnách, kuchyňských odtocích a prádelnách. Součásti typického septikového systému je:
Septiková nádrž: Do septiku se dostává odpadní voda z domácnosti. Úkolem nádrže je zadržet odpadní vodu na dostatečně dlouhou dobu, aby se pevné látky mohly usadit na dně, zatímco olej a tuk vyplavou na povrch. Odpadní voda odtéká z nádrže do odtokového pole, což je mělký, zakrytý výkop v půdě. Vyčištěná odpadní voda je odváděna potrubím na porézní povrchy, které umožňují filtraci odpadní vody přes půdu.
Tedy tak tomu bylo donedávna. Nyní je už prosakování vody ze septiku zakázáno. Ty tam jsou časy, kdy bylo možné jen jednou ročně vyvézt tuhý odpad. Teď musí být vyvážení této stále ještě nezbytné součásti mnoha domácností mnohem častější.
Zdroj fotografie: Pixabay Ne vždy je to, co se nachází na vaší zahradě, výhradně „vaší“ záležitostí. Někdy mohou za nedodržení povinností padat i pokuty. Právní požadavky a sankce
V roce 2021 došlo k novelizaci české legislativy (
zákon č. 254/2001 Sb.), která zpřísnila pravidla pro údržbu septiků. Majitelé domů jsou nyní povinni prokázat, že jejich septiky jsou pravidelně vyprazdňovány licencovanou firmou.
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Na vyžádání České inspekce životního prostředí nebo vodoprávního úřadu musí majitelé domů předložit dokumentaci prokazující likvidaci odpadních vod,“ potvrdil nám na dotaz úředník z obecního úřadu. Tato dokumentace musí obsahovat: umístění jímky, množství odváděných odpadních vod, datum vyvezení odpadu, jméno osoby nebo firmy, která odpadní vody odstranila, název čistírny odpadních vod, kde byla odvezená voda zpracována, jak se lze dočíst na webu Zakra. Zdroj fotografie: Depositphotos Údržba septiku není jen o tom, že se vyhnete pokutám, ale také o tom, že přispějete ke zdravějšímu životnímu prostředí.
Nepředložení těchto dokumentů může mít za následek značné pokuty. U fyzických osob mohou pokuty dosáhnout až 20 000 Kč, u právnických osob až 100 000 Kč. Nepříjemnou pokuta však hrozí i
za pálení trávy na zahradě, jak jsme na webu Chalupáři-Zahrádkáři už informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři