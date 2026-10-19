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Jiřina Jirásková se při natáčení Slunce, seno chovala tak, jak ji neznáte: Zdeňku Troškovi uměla zkazit den

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Jiřina Jirásková se do Troškovy trilogie dostala navzdory zákazu. O to citelnější pak byl jejich pozdější rozkol při třetím dílu.
Fotografie Jiřiny Jiráskové

Fotografie Jiřiny Jiráskové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Jiřina Jirásková na oslavě svých osmdesátin
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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