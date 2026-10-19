Jiřina Jirásková se při natáčení Slunce, seno chovala tak, jak ji neznáte: Zdeňku Troškovi uměla zkazit den

Jiřina Jirásková se do Troškovy trilogie dostala navzdory zákazu. O to citelnější pak byl jejich pozdější rozkol při třetím dílu.
Zdeněk Troška se ke svým nejslavnějším filmům i k Hošticím nikdy neotočil zády. Nebyla to vesnice vybraná naslepo, jen proto, že se tam vešla kamera a pár statků. První díl komedie Slunce, seno… zasadil do prostředí, které znal od dětství. Atmosféra filmu je opravdu lidová, k čemuž přispěl i výběr herců. Na In-Lifestyle jsme ale zaznamenali, že konkrétně s Jiřinou Jiráskovou měl Troška problémy.
Do Slunce, seno ji prosadil i přes překážky
U Jiřiny Jiráskové se později ukázalo, že vděčnost ani pracovní blízkost nemusejí vydržet napořád. Troška v pořadu Face To Face vyprávěl, že ji chtěl obsadit už do prvního filmu, jenže mu to nebylo dovoleno, prý měla herečka tehdy „zaracha“. Režisér tak vymyslel lest, oficiálně si nechat schválit Laďku Kozderkovou a Jiráskovou prosadil až na poslední chvíli jako náhradní řešení. Pomohla i praktická okolnost: právě pobývala v Malenicích, tedy jen kousek od Hoštic.
Důvod, proč byla pro část tehdejších struktur problematická, měl prý souviset s jejím členstvím v Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Jenže Troškovi to nedalo a snažil se přijít věci na kloub a šel prý přímo za Jiřinou Švorcovou, která mu řekla, že nejde o žádný oficiální zákaz obsazování, ale že jí tak někteří lidé oplácejí její předchozí špatné chování k nim samým. On ničeho nedbal a zmíněnou lstí ji do filmu dostal.
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Vztahy postupně ochladly
Po listopadu 1989 se situace změnila. Jiřina Jirásková se v roce 1990 stala ředitelkou Divadla na Vinohradech a v jeho čele zůstala až do roku 2000. S funkcí přišlo jiné společenské postavení, jiný okruh lidí a nejspíš i jiný pohled na to, s čím chce být spojována. Podle Trošky se tehdy začala od lidových komedií spíš vzdalovat. Začalo jí vadit, když si ji veřejnost nejčastěji vybavovala právě jako učitelku Hubičkovou, přestože za sebou měla dlouhou řadu divadelních, filmových i televizních rolí.
Tady se jejich vztah zřejmě začal lámat. Diváci brali Hubičkovou jako jednu z nejvýraznějších postav celé série, její hlášky znali nazpaměť a opakují je dodnes. Pro herečku, která měla za sebou Sestřičky, velké vinohradské role i výraznou televizní práci, to ale mohla být těsná a trochu nevděčná škatulka. Trošky se to dotklo o to víc, že jí kdysi pomohl ve chvíli, kdy jiní raději couvli.
Slavná věta o třech dnech a nakonec omluva
Nejtvrdší střet mezi nimi přišel při natáčení filmu Slunce, seno, erotika z roku 1991. Jirásková prý dávala najevo, že jí tenhle typ komedie není blízký. Podle informací Blesku měl mluvit o tom, že roli vezme, ale dá Troškovi jen tři natáčecí dny a bude zlobit.
Pro štáb to nebyla pouhá špatná nálada na place. U tak důležité postavy znamenají tři dny zásah do scénáře, přeházený plán a rychlé hledání toho, co se dá ještě zachránit. Proto se učitelka Hubičková ve filmu objevila se sádrou, aby nemusela jet do Itálie, a část prostoru, který měl původně patřit jí, převzala její sestra v podání Jaroslavy Hanušové.
Režisér na někdejší spolupráci nevzpomínal v dobrém ani po letech. V rozhovoru pro slovenský deník PLUS 7 dní o Jiráskové prohlásil: „Paní Jirásková byla zlá žena. Za celý život jsem neměl ve filmu herečku s tak špatným charakterem jako ona. Bohužel.“ Jeho slova ukazují, jak hlubokou stopu v něm jejich spor zanechal.
Jejich vztah se podle dostupných svědectví už nikdy skutečně nevrátil do původní podoby. Přesto se na samém konci objevilo gesto, které celé vyprávění trochu posouvá. Troška řekl, že se mu pár týdnů před smrtí Jiřina Jirásková telefonicky omluvila s tím, že si uvědomuje, že mu ublížila. A také jí nakonec odpustil.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jiřina Jirásková při natáčení Slunce, seno: Zdeňku Troškovi uměla výrazně zkomplikovat práci i den byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.