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Dara Rolins překvapila po svatbě s Nedvědem: Zpěvačka změnila život od základů a ukázala, jak teď tráví čas s manželem

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Zpěvačka Dara Rolins (53) prožívá po zářijové svatbě s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (54) výraznou životní změnu. Rozhodla se přerušit koncertování, věnovat více času sobě i manželovi a užívat si každodenní chvíle bez pracovního shonu. Nyní zveřejnila fotografie z romantického pobytu nedaleko Prahy, které okamžitě upoutaly pozornost fanoušků. Ti nešetří komplimenty a obdivují především její mladistvý vzhled.
Dara Rolins překvapila po svatbě s Nedvědem: Zpěvačka změnila život od základů a ukázala, jak teď tráví čas s manželem

Dara Rolins překvapila po svatbě s Nedvědem: Zpěvačka změnila život od základů a ukázala, jak teď tráví čas s manželem

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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