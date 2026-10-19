Dara Rolins překvapila po svatbě s Nedvědem: Zpěvačka změnila život od základů a ukázala, jak teď tráví čas s manželem

Dara Rolins si po letech naplněných koncerty, cestováním a pracovními povinnostmi začíná zvykat na podstatně klidnější životní tempo. Společně s manželem Pavlem Nedvědem si tentokrát dopřála romantický pobyt v penzionu nedaleko Prahy, odkud zveřejnila několik fotografií na sociálních sítích. Na snímcích zachytila nejen sebe, ale také společné chvíle s někdejším fotbalovým reprezentantem, který ji na jedné z fotografií objímá. Zpěvačka příspěvek doprovodila pouze stručným označením neděle a další vysvětlování nepovažovala za potřebné. Fanoušci si okamžitě všimli jejího spokojeného výrazu i uvolněného vzhledu, který se výrazně liší od dokonale připravených vystoupení na koncertních pódiích. V komentářích se objevily pochvaly jejího vzhledu a jeden z obdivovatelů dokonce přirovnal její podobu k třináctileté dívce.
Po svatbě se rozhodla pro zásadní změnu
Změna životního stylu přitom není náhlým rozhodnutím, které by přišlo až po zářijovém obřadu. Už v červnu zpěvačka oznámila, že si plánuje dopřát delší pracovní přestávku a na nějaký čas omezit koncertní činnost. Původně hovořila přibližně o jednom roce volna, zároveň ale připustila, že se její návrat na pódia může posunout až o další měsíce. Po desetiletích strávených v hudebním průmyslu si chce vyzkoušet období, kdy nebude muset svůj každodenní program přizpůsobovat vystoupením a pracovním termínům. Přesto přiznává, že odvyknout dlouholetému pracovnímu tempu není jednoduché a někdy má stále pocit, že by měla něco vyřizovat, organizovat nebo plánovat. Svůj současný čas věnuje především četbě, cestování, meditaci a přípravám společného bydlení, jehož dokončení se s manželem věnují.
Zranění kolene jí změnilo plány
K odpočinku má zpěvačka také zdravotní důvod, který souvisí s nepříjemnou nehodou na jejich italské nemovitosti. Ještě před svatbou totiž během pobytu na stavbě spadla do nedokončeného bazénu a poranila si koleno. Následně uvedla, že si při pádu přetrhala vazy, což představovalo další komplikaci v období svatebních příprav. Přestože se na veřejnosti nadále objevuje a podniká také kratší výlety, musí nyní věnovat větší pozornost zotavování. Právě klidnější program jí umožňuje spojit plánovanou pracovní přestávku s potřebným odpočinkem. Zpěvačka zatím neoznámila konkrétní datum, kdy by se chtěla vrátit k pravidelnému koncertování, a své další profesní kroky si nechává otevřené.
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Svatbu slavili pět dní v Itálii
Dara Rolins a Pavel Nedvěd se vzali 2. září 2026 u italského jezera Lago Maggiore, kde si budují společný domov. Přestože samotný svatební obřad připadl na jediný den, oslavy se podle zveřejněných informací protáhly na pět dní, od 31. srpna do 4. září. Slavnostního setkání se zúčastnilo přibližně 80 hostů, mezi nimiž nechyběli příbuzní ani blízcí přátelé novomanželů. Zvláštní úlohu při svatbě dostala zpěvaččina dcera Laura, známá také jako Lola, která své matce šla za svědkyni. Pozornost přitáhly rovněž svatební šaty, které pro Rolins navrhl a ušil její dlouholetý přítel, slovenský fotograf a módní návrhář Lukáš Kimlička. Jejich příprava trvala přibližně měsíc a výsledkem byla výrazná róba s korzetem, objemnou sukní a dlouhou vlečkou.
Manžele čeká dokončení dvou společných domovů
Novomanželé nyní plánují společnou budoucnost mezi Českou republikou a Itálií. Vedle nemovitosti u jezera Lago Maggiore budují také dům v pražské Divoké Šárce, přičemž oba projekty mají být důležitou součástí jejich dalšího života. Dara Rolins už naznačila, že se těší zejména na zařizování interiérů a vytváření podoby nových domovů. Zatímco ona si dopřává pracovní volno, Pavel Nedvěd pokračuje ve své profesní činnosti ve vedení českého fotbalu. Od června 2025 zastává funkci generálního manažera českých reprezentací a jeho odpovědnost zahrnuje seniorský národní tým i reprezentaci do 21 let. Pro dvojici, která svůj vztah veřejně potvrdila v roce 2021, tak následující měsíce znamenají nejen začátek manželství, ale také hledání rovnováhy mezi společným soukromím a rozdílným pracovním režimem.
zdroje: Instagram