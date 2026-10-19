Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí

Stačí otočit lahev a přečíst si drobné písmo na etiketě. Kdo to udělá, často zjistí, že v omáčce ke špekáčkům a hranolkům je víc cukru, než by čekal. Mezi lidmi, kteří rádi vaří, proto koluje jednoduchý trik. Nepotřebuje košík rajčat ani celé odpoledne u plotny, vystačí si s jednou plechovkou ze spíže.
Co se skrývá v lahvi z obchodu
Web arecenze.cz letos v červenci porovnal 13 kečupů, které nakoupil v řetězcích i na internetu. Nejméně cukrů měl vzorek s 9,6 gramu na 100 gramů, nejsladší kousky se dostaly až na 27 až 31 gramů. Mezi nejméně a nejvíce oslazeným kečupem tak zeje víc než trojnásobný rozdíl.
Cukr přitom není jediná věc, kterou na etiketě najdete. U řady kečupů se ve složení objevuje i zahušťovadlo, nejčastěji modifikovaný škrob.
Přečtěte si také: Mám 2 cukety a 3 vejce. Místo placek dělám večeři z 1 pekáče, po které rodina chce přidat Proč stačí obyčejný protlak
Protlak vzniká tak, že se z rajčat odpaří většina vody a zůstane hustá hmota s koncentrovanou chutí. Právě odpařování přitom u kečupu z čerstvých rajčat zabere nejvíc času. Kdo otevře plechovku, má tenhle krok hotový dřív, než vůbec začne.
Protlak z plechovky ušetří hodiny odpařování, které kečup z čerstvých rajčat vyžaduje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Klasický kečup z čerstvých rajčat se peče dvě až tři hodiny v troubě, a když ho vyvařujete na plotně, padne na něj klidně půl dne. S protlakem odpadá vaření, pasírování i sterilování sklenic. Všechno se smíchá v misce a za pár minut můžete namáčet.
Recept na kečup z plechovky
Na jednu menší misku si připravte:
1 malou plechovku rajčatového protlaku (kolem 120 g); 2 až 3 lžíce jablečného nebo vinného octa; 2 až 3 lžíce vody; špetku soli a mletého pepře; trochu sušeného česneku nebo cibule; malou špetku mleté skořice; lžičku medu nebo cukru, pokud chcete. Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která nic nestojí a zelenina v ní vydrží déle čerstvá
Postup:
Protlak vyklopte do misky a nejdřív do něj rozmíchejte ocet s vodou, aby povolil. Potom přidejte sůl, koření a případně med, promíchejte dohladka a ochutnejte. Když se vám zdá moc hustý, přilijte další lžíci vody.
Hotový kečup se hodí i k bramborákům, rybím prstům nebo k sekané.
Sladkost si určíte sami
Tady je největší rozdíl proti lahvi z regálu. Sladidlo je v receptu nepovinné, takže ho můžete vynechat úplně, nebo přidat lžičku medu a víc už nic. Kolik cukru do kečupu půjde, rozhodujete vy.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Chuť se dá ladit postupně, lžičku po lžičce. Kdo má rád kyselejší kečup, přidá octa, milovníci ostřejší chuti přisypou špetku chilli. Pokud ho namícháte už dopoledne a k večeři vytáhnete z lednice, chutná plněji. Koření se mezitím s rajčaty stihne propojit.
Kolik to stojí a jak dlouho vydrží
Malý protlak se v říjnových akčních letácích prodává zhruba za 11 až 18 Kč. Protože se ředí octem a vodou, vydá na víc kečupu, než kolik sám váží. Ocet a koření má většina domácností doma. Kupované kečupy přitom v testu vycházely v přepočtu zhruba od 66 Kč až po téměř 190 Kč za kilogram. Proti nejlevnějším lahvím, zvlášť když jsou zrovna v akci, vyjde domácí verze zhruba nastejno. Znát je rozdíl hlavně proti dražším značkovým kečupům.
Domácí verze nemá konzervanty. Ocet ji sice trochu chrání, ale i tak ji skladujte v lednici v dobře uzavřené sklenici a nabírejte vždy čistou lžičkou. Spotřebovat by se měla zhruba do dvou týdnů, takže je lepší míchat menší dávky a častěji. Kdo chce mít kečup do zásoby na celou zimu, sáhne raději po klasickém kečupu z čerstvých rajčat, který se po uvaření plní do sklenic a steriluje.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/otestovali-jsme-13-kecupu-ze-supermarketu-znamy-hellmanns-zklamal-levne-znacky-zabodovaly/, https://www.servedfromscratch.com/5-minute-homemade-ketchup/, https://tastingtable.com/1143613/simple-homemade-ketchup-recipe, https://forbes.cz/domaci-kecup-bez-nesmyslu-jen-rajcata-koreni-a-dokonala-chut/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vyuzit-domaci-rajcata/, https://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/velky-test-kecupu-voda-skrob-koncentraty-a-kde-jsou-rajcata.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-kouzlime-v-kuchyni-s-rajcaty-aneb-co-s-nadurodou-domaci-sklizne-40043912, https://www.kupi.cz/slevy/kecupy-a-protlaky, https://cupcakesandkalechips.com/homemade-ketchup