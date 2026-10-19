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Tradiční punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů. Poctivý moučník pro slavnostní příležitosti

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Když jsem dostala darem kuchařku z roku 1968, bylo mi hned jasné, že dřív nebo později přijde řada i na punčové řezy. Jenže ne na ty běžné prolévané, které všichni známe z cukráren, ale na starší verzi s ořechovo-piškotovou nádivkou mezi pláty. Jsou sice trochu pracnější, zato krásně voňavé, vláčné a po odležení mají přesně tu chuť, kvůli které se vyplatí péct den dopředu.
Obrázek k receptu s názvem Když chci zapůsobit, sázím na punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů, které spojují retro chuť a slavnostní vzhled

Obrázek k receptu s názvem Když chci zapůsobit, sázím na punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů, které spojují retro chuť a slavnostní vzhled

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když chci zapůsobit, sázím na punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů, které spojují retro chuť a slavnostní vzhled
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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