Tradiční punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů. Poctivý moučník pro slavnostní příležitosti

Když se mi do ruky dostala kuchařka z roku 1968, bylo skoro jasné, že jednou dojde i na . Ne ty klasické cukrárenské, hodně prolité a s růžovým středem, ale starší domácí varianta s punčové řezy ořechovo-piškotovou nádivkou mezi pláty. Je s nimi trochu víc práce, to ano. Odměnou jsou ale řezy voňavé, vláčné a po odležení tak dobré, že má smysl upéct je raději den předem.
Na tomhle receptu je příjemné, že se drží stranou od obvyklé představy
punčových řezů. Žádný křiklavě barevný prostředek, žádný korpus promáčený sirupem až na hranici únosnosti. Místo toho jemný piškotový plát, a hutnější náplň z meruňková marmeláda mletých ořechů, piškotů, citronu, čokolády a . Chuť je staršího střihu, ale moučník není těžký. Jen potřebuje čas, aby si všechno sedlo. rumu
Můj tip zní: Při krájení namáčím nůž do teplé vody a pokaždé ho otřu do sucha. Poleva se tolik netrhá a řezy vypadají slušně i tehdy, když vznikly na obyčejném plechu doma v kuchyni, ne v cukrářské dílně. Recept na domácí punčové řezy
Počet porcí: asi 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Piškotový plát: 2 ks celá vejce 4 ks žloutky 4 ks bílky 1 špetka soli 150 g moučkového cukru 1 ks citronu, jemně nastrouhaná kůra 150 g hrubé mouky
Nádivka: 150 g moučkového cukru 3 lžíce vody 15 ks dětských piškotů 1 ks citronu, šťáva 150 g mletých ořechů 50 g strouhané čokolády 100 ml rumu
Promazání a dokončení: meruňková marmeláda podle potřeby 2 až 3 lžíce rumu na pokropení prostředního plátu
Rumová poleva: 200 g moučkového cukru 2 lžíce rumu 2 lžíce vroucí vody Postup přípravy vláčných punčových řezů
1. Připravte plech o velikosti asi 30 × 37 cm a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C.
2. Z bílků a špetky soli ušlehejte pevný sníh. Odložte ho stranou. Díky němu bude plát lehčí a po upečení se nebude tolik drobit.
3. Do jiné mísy dejte 2 celá vejce, 4 žloutky, moučkový cukr a citronovou kůru. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabude. Nemusí to být na stopky, ale pěna by měla být opravdu znatelná.
4. Do vaječné pěny opatrně vmíchejte hrubou mouku a nakonec po částech také sníh z bílků. Pracujte stěrkou a spíš těsto překládejte, než abyste ho prudce míchali.
5. Těsto rozetřete na připravený plech do co nejrovnoměrnější vrstvy. Pečte asi 12 až 15 minut, až povrch lehce zezlátne. Upečený plát nechte úplně vychladnout. Mezitím se pusťte do nádivky
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6. V menším kastrůlku svařte 150 g moučkového cukru a 3 lžíce vody na hustší sirup. Starý recept přesné množství vody neuváděl; tři lžíce se při zkoušení osvědčily. Sirup nechte zchladnout, ale nenechte ho ztuhnout.
7. Piškoty rozdrobte, případně je nahrubo rozmixujte, a zalijte je zchladlým sirupem. Přidejte citronovou šťávu, mleté ořechy, strouhanou čokoládu a rum. Promíchejte. Náplň bude vláčná, ale poměrně pevná.
8. Vychladlý piškotový plát rozřízněte podélně na 3 stejné pruhy. První pruh potřete meruňkovou marmeládou a rozprostřete na něj polovinu nádivky.
9. Položte druhý pruh těsta, zlehka ho pokropte rumem, potřete meruňkovou marmeládou a přidejte zbytek nádivky. Nakonec přiklopte třetím pruhem.
10. Sestavený moučník zakryjte pečicím papírem a zatižte nejméně na 1 hodinu. Vystačíte si s prkénkem a něčím těžším, co je zrovna po ruce. Vrstvy se tak spojí a při krájení nebudou ujíždět.
11. Na polevu utřete moučkový cukr, rum a vroucí vodu dohladka. Nalijte ji na horní plát a rychle rozetřete. Pokud by byla moc hustá, přidejte po kapkách horkou vodu.
12. Hotové punčové řezy uložte do chladničky a nechte je do druhého dne odležet. Potom je krájejte na menší kostky nebo obdélníky. Nejlépe chutnají vychlazené, když nádivka zpevní a chutě se propojí. Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když chci zapůsobit, sázím na punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů, které spojují retro chuť a slavnostní vzhled Ještě pár rad na závěr: punčové řezy s nádivkou Jestli je nádivka příliš řídká, přisypte lžíci mletých ořechů nebo trochu nadrcených piškotů. Když je naopak moc tuhá, přidejte malé množství rumu nebo pár kapek citronové šťávy. Meruňková marmeláda se hodí jemnější, bez velkých kousků ovoce. Pláty se pak lépe spojí. Řezy uchovávejte v chladu. Druhý den jsou nejlepší a bez potíží vydrží ještě další 2 až 3 dny. Když chci nádivku chuťově trochu zakulatit, dám polovinu vlašských a polovinu lískových ořechů. Recept to nevyžaduje, ale výsledek je jemnější a voňavější.
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