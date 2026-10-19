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Mia ze Zrádců přivedla na svět vytoužené miminko, těhotenství i porod přísně tajila!

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Věra Kirchnerová alias Mia z legendárních Zrádců se stala maminkou a přivedla na svět vytoužené miminko. S radostnou informací se pochlubila fanouškům na Instagramu a připojila hned několik dojemných snímků. Rozkošné miminko přišlo na svět už před měsícem a Mia zprávu nějaký ten čas tajila.
Mia Věra Kirchnerová prodila.

Mia Věra Kirchnerová prodila.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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