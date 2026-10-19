Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekord

Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekordPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekordZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 19.10.2026 06:39
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