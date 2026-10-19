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Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekord

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Dennívýzva
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Naposledy tam hrál v roce 2011 a v obou finálech, které v Basileji odehrál, stál proti němu domácí Roger Federer. Teď se Novak Djokovič vrací do města, které Švýcar ovládl desetkrát. A může v něm dosáhnout na jeho číslo: 103 turnajových titulů.
Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekord

Djokovič se vrací na místo, kde dvakrát hrál finále s Federerem. Tentokrát jde o rekord

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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