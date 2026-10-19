Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více

Maďarské termální lázně patří mezi oblíbené cíle českých turistů, kteří sem přijíždějí za odpočinkem v teplé vodě, relaxací i lázeňskými procedurami. Jedním z vyhledávaných míst je Kehida Termál v obci Kehidakustány v západomaďarské župě Zala, nedaleko známého lázeňského města Hévíz.
Zdejší areál nabízí rekreační bazény, termální koupele, vodní atrakce i samostatný saunový svět. Návštěvníci však musí počítat s tím, že cena vstupenky závisí na termínu jejich pobytu. Zatímco mimo hlavní sezónu bývá koupání v pracovních dnech levnější, během vybraných svátků a školních prázdnin platí vyšší tarif. Právě takové období začne v pátek 23. října a potrvá deset dní.
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Senioři zaplatí za koupání téměř 380 korun
Základní celodenní vstupenka pro dospělého stojí mimo hlavní sezónu 5 600 forintů, což odpovídá přibližně 388 korunám. Během nadcházejícího prázdninového období se cena zvýší na 6 400 forintů, tedy zhruba 444 korun. Zvýšení se dotkne také seniorů starších 65 let, kteří mají po předložení příslušného dokladu nárok na zvýhodněné vstupné.
Za celodenní koupání běžně zaplatí 4 800 forintů, přibližně 333 korun, zatímco od 23. října bude vstupenka stát 5 450 forintů, tedy asi 378 korun. Rozdíl představuje 650 forintů na osobu, což je přibližně 45 korun. Dvojice seniorů tak místo obvyklých 9 600 forintů zaplatí 10 900 forintů, v přepočtu přibližně 756 korun za společný den v lázních.
Zvýšení cen pocítí také návštěvníci, kteří neplánují strávit v areálu celý den. Tříhodinová seniorská vstupenka stojí mimo hlavní sezónu 3 600 forintů, přibližně 250 korun. V hlavní sezóně se její cena zvyšuje na 4 100 forintů, tedy zhruba 284 korun. Dvojice seniorů proto za tříhodinovou návštěvu zaplatí přibližně 568 korun. Oproti celodennímu vstupnému tak ušetří zhruba 188 korun, musí však dodržet kratší dobu pobytu. Pro návštěvníky, kteří chtějí využít termální bazény pouze na několik hodin, může být tato varianta finančně výhodnější.
Vyšší ceny platí také během pracovního týdne
Podstatné je, že hlavní sezónní tarif se netýká pouze sobot a nedělí. Provozovatel jej uplatňuje také během školních prázdnin, státních svátků a dalších předem vymezených období. Od 23. října do 1. listopadu proto návštěvníci zaplatí vyšší vstupné i v pondělí, úterý nebo ve středu.
Kdo je zvyklý jezdit do maďarských lázní ve všední dny kvůli nižším cenám, tentokrát obvyklou úsporu nezíská. Po skončení prázdninového období se od 2. listopadu může opět uplatnit levnější tarif ve dnech, které nespadají do hlavní sezóny. Víkendy však zůstávají podle zveřejněných pravidel součástí dražšího cenového režimu.
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Saunový svět může návštěvu prodražit
Samostatnou položkou v rozpočtu je návštěva saunového světa, která není zahrnuta v základním vstupném. Celodenní příplatek pro seniora činí mimo hlavní sezónu 2 750 forintů, zatímco v hlavní sezóně se zvyšuje na 3 000 forintů. Senior, který chce během návštěvy využít bazény i sauny, tak zaplatí celkem 8 450 forintů, přibližně 586 korun. Dvojici seniorů vyjde takový pobyt na 16 900 forintů, tedy zhruba 1 172 korun. Mimo hlavní sezónu by stejná kombinace služeb stála dvojici 15 100 forintů, což představuje přibližně 1 047 korun. Rozdíl mezi oběma obdobími je tedy přibližně 125 korun za dvě osoby.
Při plánování návštěvy je vhodné zohlednit také další služby, které základní vstupenka nepokrývá. Například zapůjčení osušky stojí 800 forintů a vyžaduje vratnou zálohu 6 000 forintů. Za zapůjčení županu návštěvníci zaplatí 1 000 forintů a skládají zálohu 14 000 forintů. Některé venkovní bazény a vodní atrakce jsou navíc provozovány pouze sezónně, takže jejich dostupnost se může během podzimu lišit. Základní rekreační vstupenka umožňuje využívat příslušné bazénové části areálu, neznamená však automaticky nárok na individuální léčebné procedury nebo masáže. Při platbě kartou se konečná částka v českých korunách může mírně lišit podle kurzu banky.
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