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Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více

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Češi, kteří se koncem října chystají do maďarských termálních lázní, musí počítat s vyšším vstupným. Oblíbený areál Kehida Termál přejde od pátku 23. října 2026 na hlavní sezónní tarif, který bude platit nepřetržitě až do 1. listopadu. Změna se dotkne také seniorů a návštěvníků, kteří přijedou během pracovního týdne. Dvojice důchodců zaplatí za celodenní koupání o 1 300 forintů více než v mimosezónním období.
Češi, kteří se chystají do maďarských termálních lázní, by měli věnovat pozornost aktuálnímu ceníku.

Češi, kteří se chystají do maďarských termálních lázní, by měli věnovat pozornost aktuálnímu ceníku.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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