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Skvělá novinka pro všechny manželské páry v důchodu: od roku 2027 si můžou dělit důchod

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Ona zůstala roky doma s dětmi a potom chodila do práce na […]
Skvělá novinka pro všechny manželské páry v důchodu: od roku 2027 si můžou dělit důchod

Skvělá novinka pro všechny manželské páry v důchodu: od roku 2027 si můžou dělit důchod

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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