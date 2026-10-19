Skvělá novinka pro všechny manželské páry v důchodu: od roku 2027 si můžou dělit důchod

Ona zůstala roky doma s dětmi a potom chodila do práce na zkrácený úvazek. On mezitím kariérně stoupal a vydělával znatelně víc. Takový příběh zná skoro každá česká rodina a v důchodu se pak ukáže v nepříjemné podobě, protože penze manželky bývá výrazně nižší.
Zákon proto od ledna 2027 nabídne manželům nástroj, jak tenhle rozdíl zmenšit. Než se z něj začnete radovat, vyplatí se ale vědět, pro koho přesně je určený. Odpověď možná některé páry zklame.
Pro dnešní důchodce přichází novinka pozdě
Sdílení vyměřovacích základů, jak se novinka oficiálně jmenuje, se uplatní jen tehdy, když oba manželé budou mít starobní důchod přiznaný od data po roce 2026, tedy nejdříve od 1. ledna 2027. Stanoví to nový § 18a zákona o důchodovém pojištění. Páry, ve kterých má jeden z partnerů důchod přiznaný od dřívějšího data, na sdílení nedosáhnou. Mimo hru jsou tak všichni, kdo už dnes důchod pobírají.
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Novinka míří na ty, kdo mají odchod do důchodu teprve před sebou, ať už za pár měsíců, nebo za desítky let. Využít ji mohou dobrovolně manželé i páry, které uzavřely partnerství nebo dřívější registrované partnerství. Dnešním seniorům tak poslouží spíš jako cenná informace pro jejich děti a vnoučata.
Opatření vzešlo z důchodové reformy předchozí vlády Petra Fialy. K polovině října 2026 ho současná vláda nijak neupravila a platit má začít podle plánu.
Kdo si polepší a kdo ztratí
Nejvíc z toho vytěží pár, ve kterém jeden z partnerů kvůli péči o děti nebo nemocné rodiče roky vydělával málo, třeba při práci na částečný úvazek, zatímco druhý táhl domácnost finančně. Partner se slabšími výdělky si tím přilepší na budoucí penzi, a to na úkor druhého, jehož důchod o něco klesne.
Přečtěte si také: Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchod Sdílení výdělků nejvíc pomůže partnerovi, který kvůli péči o děti roky vydělával méně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud oba vydělávali zhruba stejně, sdílení skoro nic nezmění. Čím víc se platy obou lišily a čím delší úsek manželství si pár rozdělí, tím citelnější bude výsledek.
Jak se výdělky dělí napůl
Princip výpočtu je jednoduchý. Za každý sdílený rok úřad vezme vyměřovací základy obou manželů, tedy zjednodušeně hrubé příjmy, ze kterých se platí důchodové pojištění, a každému započte polovinu jejich součtu. Tak to vyjde, když oba pracovali celý rok. Pokud měl jeden z nich výdělek jen část roku, dělí se příjmy jen za tolik dní, za kolik měl výdělek on.
Pro dělení platí tato pravidla:
dělí se vždy po celých letech a vybírat jen ta výhodná pár nemůže; počítá se až od roku následujícího po svatbě a naposledy za rok předcházející roku, ve kterém prvnímu z manželů začne starobní důchod, manželství skončí nebo úřad obdrží prohlášení o zrušení sdílení; sdílejí se jen roky, kdy měli nějaký započitatelný výdělek oba; výdělky z doby před svatbou se do sdílení nepočítají vůbec. Bez podpisu obou to nepůjde Přečtěte si také: Češi netuší, kolik dovolené jim letos opravdu zbývá (2026): Smlouva o tom rozhoduje jen zčásti
Manželé musí:
společně podepsat prohlášení na předepsaném tiskopisu; nechat si podpisy úředně ověřit, což zvládne i správa sociálního zabezpečení; prohlášení doručit úřadu, dokud manželství trvá, nejpozději však v den, kdy si první z nich podá žádost o starobní důchod.
Rozhodnutí lze později odvolat a žádný z manželů k tomu nepotřebuje souhlas toho druhého. Stačí prohlášení jednoho z nich na předepsaném tiskopisu s ověřeným podpisem, které úřad musí mít v ruce dřív, než manželství skončí, a nejpozději v den podání první žádosti o starobní důchod. Zrušení působí jen dopředu, takže na letech, za která už se základy rozdělily, nic nezmění.
Kdy se rozhodnutí může vymstít
Opatrnost se vyplatí, když je mezi manželi velký věkový rozdíl. Pokud jako první odchází do penze ten, kdo měl vyšší příjmy, bere kvůli sdílení méně hned od prvního dne a rodinný rozpočet to může pocítit i mnoho let.
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Smrt jednoho z manželů už rozdělené roky nevrací do původního stavu, takže partner se slabšími výdělky si vyšší penzi podrží. Vdovský či vdovecký důchod se ovšem počítá z penze zemřelého, která už byla vypočtená ze sdílených základů. Za roky, kdy má některý z manželů přiznaný invalidní důchod, se výdělky nedělí.
Než pár prohlášení podepíše, vyplatí se v klidu probrat, kdo a kdy půjde do důchodu a jak velký je mezi oběma rozdíl v příjmech. Rozhodnutí totiž ovlivní příjem obou na celý zbytek života.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/duchodova-reforma, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-417, https://www.echo24.cz/a/H24QX/zpravy-domaci-zmeny-duchody-reforma-novinka-manzele-budou-sdilet-penzi-co-kdyz-se-rozhadaji-a-komu-se-to-vyplati, https://www.penize.cz/starobni-duchod/465002-spolecny-vymerovaci-zaklad-manzelu-komu-se-vyplati-a-jak-bude-fungovat, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/sdileni-prijmu-manzelu-pro-duchod-podminky-a-koho-se-ma-novinka-tykat-1420608, https://ceskeduchody.cz/zpravy/duchodova-reforma-ales-juchelka-ukazal-co-zrusi, https://www.i60.cz/clanek/detail/39301/manzele-si-od-ledna-2027-budou-moci-delit-duchod-komu-se-to-vyplati
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