Nový hit mezi seniorkami: tahle barva vlasů omladí víc než botox a zvládne ji každá kadeřnice za 1 hodinu

Přijde den, kdy se podíváte do zrcadla a barva vlasů, kterou nosíte roky, vám najednou k tváři nesedí. Pleť působí unaveně a rysy přísněji. Kadeřníci ale znají úpravu, se kterou obličej znovu prokoukne, a nepotřebujete k ní žádnou jehlu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
S botoxem ji samozřejmě nikdo ve studii neporovnával. Na první pohled ale dokáže udělat hodně. Kolik času strávíte v křesle, záleží hlavně na délce vlasů a na technice, kterou kadeřnice zvolí.
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Barviva s věkem ubývá ve vlasech i v pleti. Tmavě hnědá nebo černá pak kolem bledší tváře vytvoří ostrý kontrast. Rysy ztvrdnou a jemné vrásky víc vyniknou.
Je tu ještě jedna nevýhoda. Na tmavém podkladu je každý bílý odrost vidět na první pohled.
Foto: Freepik.com Kouzlo teplé palety
Kadeřníci i koloristé se shodují, že omlazují hlavně teplé odstíny se zlatavým nádechem. Takový tón zachytí světlo, vrátí pleti svěžest a obličej změkčí.
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Důležitá je ale míra. Od své přirozené barvy se posuňte nanejvýš o jeden či dva tóny. Výsledek pak vypadá, jako by vám ta barva patřila odjakživa.
Medová blond pro světlovlásky
Pokud jste byla vždycky spíš světlejší typ, sáhněte po medové blond. Zlatavý med tvář prosvětlí a prvním šedinám nedá tolik vyniknout.
Karamel pro tmavovlásky
Brunetky se kvůli svěžímu vzhledu nemusí měnit v blondýnky. Hnědou si klidně nechte a požádejte o karamelové nebo zlatavé pramínky. Tmavé vlasy tím získají hloubku a přijdou o tvrdost.
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Kdo má bílých vlasů hodně, ocení máslovou blond. Je natolik světlá, že se v ní dorůstající šediny ztratí a nový odrost vás tak rychle neprozradí.
Další možností je takzvaný grey blending. Kadeřnice při něm stříbrné vlasy propletou s melírem v několika odstínech, takže se stanou přirozenou součástí účesu. Údržba bývá jednodušší než u barvy, která má šediny úplně krýt.
Foto: Shutterstock.com Světlo kolem obličeje
Velký rozdíl udělají světlejší pramínky u tváře. Fungují jako malý reflektor, který rozjasní pleť a opticky zjemní rysy.
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Podobně to funguje na celé hlavě. Jednolitá barva působí plošně, kdežto melír, babylights nebo balayage vrství víc odstínů najednou. Vlasy pak vypadají bohatší a živější.
Bez kadeřnice se neobejdete
Univerzální odstín pro všechny neexistuje. Záleží na podtónu pleti, barvě očí i na tom, kolik máte šedin. Proto se vyplatí nejdřív probrat všechno se zkušenou kadeřnicí, která namíchá tón přímo pro vás.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.tiscali.cz/tato-barva-vlasu-ubere-zenam-po-sedesatce-az-15-let-kadernice-ji-doporucuji-i-tem-ktere-uz-nechteji-barvit-781987, https://www.fitzivot.cz/magazin/vlasy-seniorky-barva/, https://www.parisselectbook.com/en/2026/09/06/hairdressers-shade-takes-years-off-45/, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/kadernici-radi-jakym-barvam-vlasu-se-zeny-nad-50-let-mely-vyhnout-tyto-odstiny-vas-udelaji-starsi-62993, https://blog.wella.com/gb/node/617, https://www.marianne.cz/krasa/nejkrasnejsi-barvy-vlasu-pro-zeny-po-padesatce-nebojte-se-elegantni-sedi-ani-platinove-blond
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