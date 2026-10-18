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Houby usušíte bleskově pomocí osvědčené metody se solí a nití

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Češi houbaření vyloženě milují. I když letošní sucho příliš růstu hub moc nepřeje, trpěliví sběrači si vždy přijdou na své. Nejoblíbenějším způsobem, jak je uchovat na delší dobu je bezesporu sušení. Díky němu si na houbách můžete pochutnávat klidně celý rok až do nové houbařské sezóny. Poradíme vám způsob, jak tuto metodu uspíšit.
Sušení hub na niti

Sušení hub na niti

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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