Hvězda seriálu ZOO Jitka Sedláčková překvapila. Přiznala, proč se zvířaty nekamarádí

Hvězda seriálu ZOO Jitka Sedláčková překvapila. Přiznala, proč se zvířaty nekamarádíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jitka Sedláčková, Zoo Ústí nad LabemZdroj: Aplausin.cz
Článek byl publikován 19.10.2026 06:23
Bývalý premiér Mirek Topolánek (70) v pořadu Václava Moravce promluvil o svém boji s rakovinou i nadačním...
Na křtu knihy Vánoční pečení Josefa Maršálka (44) a Patrika Rozehnala (51) bylo pořádně živo a Aplausin.cz...
Zpěvák Bohouš Matuš (53) má před sebou desítky koncertů, v osobním životě však zřejmě neprožívá...
Herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (58) se nezastaví ani ve chvíli, kdy jí zdraví vypovídá službu. Na...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Mia ze Zrádců přivedla na svět vytoužené miminko, těhotenství i porod přísně tajila!
- Jiřina Jirásková se při natáčení Slunce, seno chovala tak, jak ji neznáte: Zdeňku Troškovi uměla zkazit den
- Získal michelinskou hvězdu ve Francii a teď bude soudit české amatéry. MasterChef Česko představil zcela novou porotu
- Dara Rolins překvapila po svatbě s Nedvědem: Zpěvačka změnila život od základů a ukázala, jak teď tráví čas s manželem