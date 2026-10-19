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Jablka vydrží i několik týdnů, chce to chladné a tmavé místo

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Správné uskladnění jablek je základ – díky optimálním podmínkám přečkají bez úhony až do jara. Potřebují především temnotu a chlad.
Jak si pojistit úrodu jablek: Pomůže vám obyčejná kyselina boritá

Jak si pojistit úrodu jablek: Pomůže vám obyčejná kyselina boritá

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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