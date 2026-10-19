Jablka vydrží i několik týdnů, chce to chladné a tmavé místo

Kousnutí do čerstvého, křupavého jablka utrženého přímo ze stromu má v sobě něco nepopiratelně příjemného. Pokud však jablka necháte ležet na kuchyňské lince nebo v míse s ovocem,
mohou rychle ztratit svou skvělou chuť, jak potvrzuje i web Ukr.Media. Dobrou zprávou je, že správným skladováním si můžete lahodnost jablek vychutnávat několik týdnů nebo dokonce měsíců. Výběr správných jablek pro skladování
Chcete-li si vychutnat jablka, která vydrží čerstvá po delší dobu, musíte začít správnými odrůdami, jak informuje magazín
Gardeners World. Nejlépe vydrží obvykle ta s trpčí a silnější slupkou, jako jsou McIntosh, Fuji, Rome, Granny Smith a pozdní odrůdy. Sladší druhy s tenčí slupkou, jako jsou Delicious nebo Gala, lze sice skladovat, ale nemají tak dlouhou životnost, takže je nejlepší je spotřebovat dříve, než se začnou kazit. Vytvoření ideálních skladovacích podmínek
Aby jablka vydržela několik týdnů nebo dokonce měsíců, je nezbytné udržovat správné skladovací podmínky. Podle mých zkušeností se optimální teplota skladování pohybuje mezi 2 až 5 °C při relativní vlhkost 90 až 95 %. Pokud máte jen malé množství jablek, je vhodnou volbou chladnička.
Jablka dejte do zásuvky do plastového sáčku s otvory nebo je zabalte do vlhké papírové utěrky. Je ovšem nezbytné vyhnout se skladování jablek vedle jiné zeleniny ve stejné zásuvce, protože jablka vylučují plyn ethylen, který může urychlit rozklad okolních produktů.
Pro uložení většího množství jablek vyhledejte chladné, tmavé a relativně vlhké skladovací prostory, například sklep nebo garáž. Teplota by se měla pohybovat blízko bodu mrazu, ale neměla by klesnout pod něj.
„Abyste jablka ochránili a zabránili jejich vzájemnému dotyku, radí paní Alena N. z Plzně. zabalte každé jablko zvlášť do kusu novin nebo pečicího papíru. Papír slouží nejen jako nárazník, ale také zabraňuje přenosu vlhkosti mezi jablky. Zabalená jablka umístěte do bedny nebo koše, ideálně v jedné vrstvě, aby byla umožněna cirkulace vzduchu,“ Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Aby vám jablka ve sklepě vydržela opravdu dlouhou dobu, musíte pro ně najít to správné místo – potřebují chlad a tmu Udržení čerstvosti v průběhu času
Skladovaná jablka je nutné pravidelně kontrolovat a okamžitě odstranit všechna, která vykazují známky kažení. Jablka i při skladování dále dozrávají, proto je vhodné umístit každou odrůdu na vlastní tác nebo do samostatných beden, protože dozrávají různou rychlostí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková