Odborník varuje, že Češi neumí topit efektivně. Prozradil i 6 způsobů, jak dostat ze dřeva maximum a ušetřit i 3 000 Kč

Prostorový metr sypaného palivového dřeva stál Čechy loni v průměru zhruba 1 500 Kč i s dopravou. Množství tepla, které z polen nakonec dorazí do místnosti, ale určuje hlavně obsluha kamen: jak se přikládá a kdy se sahá na klapku.
Václav Škroba, který se věnuje litinovým kamnům Hergom, v rozhovoru pro web Dřevostavitel popsal, že se spousta lidí snaží natáhnout jednu dávku dřeva na co nejdelší dobu. Výsledkem je ale často chladnější obývák a zanesený komín.
Kolik peněz může zmizet v komíně
Představte si domácnost, která za zimu spálí osm metrů sypaného dřeva. Při průměrné ceně ze srovnávače Srovnejdrevo.cz za ně dá kolem 12 000 Kč. Pokud ale pálí čerstvé, vůbec nesušené dřevo, část peněz se doslova vypaří.
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Čerstvě pokácený strom je zhruba z poloviny tvořen vodou. V metru takového dřeva je proto méně samotné dřevní hmoty a voda se navíc musí v topeništi nejdřív odpařit. Podle technických tabulek výhřevnosti dá metr syrového měkkého dřeva přibližně o čtvrtinu méně tepla než metr proschlý na 20 % vlhkosti. V našem příkladu tak domácnost přijde o teplo v hodnotě kolem 3 000 Kč. Kdo dřevo nechá vyschnout, tuhle částku ušetří.
1. Pálit jen dřevo, které má za sebou dlouhé sušení
Cech kamnářů i výrobci kamen počítají s vlhkostí nejvýš 20 %. Pod střechou se k ní měkké dřevo obvykle dostane za rok či dva, tvrdé potřebuje zhruba o rok víc. Polena se skládají nad zemí a s mezerami, kudy proudí vzduch.
Jistotu dá ruční vlhkoměr, který lze pořídit za několik set korun. Měřit je nejlepší ve středu čerstvě rozštípnutého polena. Druh dřeva hraje menší roli, než se traduje. Smrk i buk mají na kilogram podobnou výhřevnost, jen smrková polena zaberou na stejné množství tepla v kůlně víc místa. Měkké dřevo se hodí hlavně na zátop, protože rychle chytne, tvrdé pak na další přikládání.
Přečtěte si také: Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín Do kamen patří jen dřevo proschlé na vlhkost nejvýš 20 %, kterou spolehlivě ověří ruční vlhkoměr. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. 2. Nepřecpávat topeniště
Kolik dřeva se smí vložit najednou, stanoví výrobce podle výkonu konkrétního modelu. Obvykle jde o jednotky kilogramů, třeba dva až tři nebo dva až čtyři, a údaj pro svá kamna najdete v návodu.
Přeplněné topeniště hoří tak divoce, že část tepla místo do pokoje uteče komínem. Opakované přetápění kamnům navíc škodí a může je i trvale poškodit.
3. Nechat oheň pořádně rozhořet
Po zapálení je potřeba přívod vzduchu otevřít naplno a vyčkat, dokud oheň nezachvátí celou dávku. Kamna s roštem se zapalují zespodu, ta bez roštu shora. Místo novin je lepší použít podpalovač, protože papír může zanášet spalinové cesty.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu přímotopu a klimatizace na topení, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé Čechy zaskočí Při zatápění má přívod vzduchu zůstat otevřený naplno, dokud oheň nezachvátí celou dávku dřeva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. 4. Stahovat klapku až ve správnou chvíli
Teprve když hoří celá dávka, přichází čas klapku přivřít zhruba napůl. Hoření pak zvolní a kyslíku zůstává pořád dost. Na úplné zavření přijde vhodná chvíle, až z polen zbudou jen rozžhavené uhlíky bez plamínků, pokud to návod ke kamnům dovoluje. U litinových kamen pak rozehřátá litina ještě dlouho hřeje a žhavé uhlíky v ní vydrží zhruba pět až osm hodin.
Kdo klapku zavře hned po zapálení, oheň dusí. Škroba upozorňuje, že z výrobcem udávané účinnosti litinových kamen kolem 80 % pak může v praxi zbýt třeba jen 15 %. Při nedokonalém hoření se navíc saze a dehet usazují všude, kudy prochází kouř, od topeniště až po komín.
Nejhorším scénářem je výbuch, který hrozí hlavně u velmi těsných kamen. Nespálené plyny se v nich hromadí a vzplanou ve chvíli, kdy k nim pronikne čerstvý vzduch. Při nedostatku vzduchu může do místnosti unikat i oxid uhelnatý, proto se ke kamnům doporučuje jeho detektor.
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Po každém přiložení otevřete klapku zase dokořán a přivřete ji až tehdy, když čerstvá polena chytí po celé délce.
Celý postup s klapkou přehledně shrnuje tabulka:
Fáze topení Co s klapkou Po zapálení, dokud oheň nezachvátí celou dávku Otevřít naplno Hoří celá dávka Přivřít zhruba do poloviny Z polen zbyly jen rozžhavené uhlíky bez plamínků Zavřít úplně, pokud to dovoluje návod výrobce Po přiložení nové dávky Otevřít znovu dokořán a přivřít až ve chvíli, kdy čerstvá polena chytí po celé délce 6. Svěřit hlídání klapky elektronice
Kdo nechce u kamen stát s hodinkami, může zvolit model s elektronickou regulací hoření. Elektronika sama vyhodnotí, kdy vložená dávka dohořela, a přívod vzduchu v tu chvíli zavře.
Přečtěte si také: Ani elektřina, ani dřevo. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří klidně i 54 000 Kč Netěsná dvířka a saze ujídají teplo
Když dvířka netěsní, kamna si přisávají vzduch tam, kde ho nepotřebují, hoření se zhorší a dřeva ubývá rychleji. Teplo hůř prochází i přes vrstvu sazí a popela na stěnách kamen. Kamna čistěte podle návodu výrobce a opotřebovanou těsnicí šňůru vyměňte. Kouřovod se čistí stejně často jako komín, při sezónním topení dvakrát ročně, a jednou za rok má spalinovou cestu zkontrolovat kominík.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2786785, https://www.estav.cz/cz/1684.jak-spravne-topit-v-kamnech-a-krbech, https://www.mzp.gov.cz/system/files/2025-05/Jakspravnetopit-2023.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/jednoduchy-zpusob-jak-vysusit-mokre-drevo-pred-zimou, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cistenim-topidel-kominu-a-kourovodu-usetrime-za-vytapeni-31693.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://www.estav.cz/cz/4154.topite-spravne, https://www.drevostavitel.cz/clanek/predcasne-zaviraji-privod-vzduchu
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