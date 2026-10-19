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Student našel látku, která pomohla porazit tuberkulózu. Nobelovu cenu však získal jeho profesor

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V roce 1943 zkoumal mladý americký vědec mikroorganismy žijící v půdě. Jeden z nich vytvářel látku, která dokázala zastavit i bakterii způsobující tuberkulózu. Objev otevřel novou éru léčby, ale přinesl také spor, který ukázal, jak komplikované může být rozdělení zásluh ve vědě.
Student našel látku, která pomohla porazit tuberkulózu. Nobelovu cenu však získal jeho profesor

Student našel látku, která pomohla porazit tuberkulózu. Nobelovu cenu však získal jeho profesor

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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