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Izraelská AI převzala kontrolu nad spouští vojenské zbraně. Počítač zablokuje střelbu, dokud nemíří přesně

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Armáda posadila kuchyň na vétřiesku. Prototyp měl lednici na suchý led Běžný voják má proti malému kličkujícímu dronu mizivou šanci a vystřílí stovky nábojů do prázdna. Izraelští inženýři proto vyvinuli zaměřovač, který převezme kontrolu nad spouští a vystřelí pouze při stoprocentním zásahu. Bojiště na Ukrajině…
Voják námořní pěchoty míří útočnou puškou s nasazeným chytrým zaměřovačem.

Voják námořní pěchoty míří útočnou puškou s nasazeným chytrým zaměřovačem.

Zdroj: U.S. Marine Corps / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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