Izraelská AI převzala kontrolu nad spouští vojenské zbraně. Počítač zablokuje střelbu, dokud nemíří přesně

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Běžný voják má proti malému kličkujícímu dronu mizivou šanci a vystřílí stovky nábojů do prázdna. Izraelští inženýři proto vyvinuli zaměřovač, který převezme kontrolu nad spouští a vystřelí pouze při stoprocentním zásahu.
Bojiště na Ukrajině i na Blízkém východě definitivně potvrdila, že miniaturní drony a sebevražedné kvadrokoptéry představují pro pěchotu smrtící hrozbu. Trefit rychle letící plastový cíl o velikosti talíře běžnou útočnou puškou je i pro zkušeného střelce takřka nemožné, protože lidské oko a reflexy nedokážou v reálném čase spočítat potřebný balistický předstih. Výzkumníci z britského institutu
Royal United Services Institute upozorňují, že klasická pěchotní obrana spotřebuje na sestřelení jednoho dronu tisíce nábojů bez jistého výsledku. Převratné řešení tohoto problému přinesla izraelská společnost Smart Shooter, jejíž systém SMASH oficiálně zařadily do zkoušek a výzbroje armády Spojených států i britské ministerstvo obrany prostřednictvím vládních akvizičních programů evidovaných na portálu britské vlády. Revoluce v řízení palby pro pěchotu
Až do nedávné doby představovaly pokročilé systémy řízení palby výsadu těžké bojové techniky. Tanky, bitevní vrtulníky a proudové stíhačky disponují balistickými počítači a laserovými dálkoměry již celá desetiletí, avšak pěchota zůstávala odkázána na klasická mechanická mířidla nebo jednoduché kolimátory. Běžný voják musel ve zlomku vteřiny odhadnout vzdálenost cíle, jeho rychlost, směr pohybu i povětrnostní podmínky.
Izraelský vynález SMASH miniaturizoval celý tento výpočetní komplex do podoby kompaktního přístroje o hmotnosti přibližně jednoho kilogramu. Zařízení se jednoduše upevní na standardní montážní lištu běžné útočné pušky, jako je americká M4 nebo česká Bren. Z obyčejné pěchotní zbraně se tak rázem stává přesně naváděná zbraňová stanice schopná zlikvidovat rychle se pohybující cíle jediným výstřelem.
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Tajemství nevídané přesnosti systému nespočívá pouze v optickém přiblížení, nýbrž v revolučním propojení umělé inteligence s mechanickou spouští zbraně. Střelec při spatření nepřátelského dronu zamíří zbraň jeho směrem a stiskne malé tlačítko umístěné na předpažbí. Elektrooptická kamera v zaměřovači cíl okamžitě identifikuje a uzamkne pomocí pokročilého algoritmu počítačového vidění.
V tomto okamžiku přichází klíčový moment celé technologie. Střelec stiskne klasickou spoušť pušky a drží ji pevně zmáčknutou, zbraň však nevystřelí. Speciální elektromechanická jednotka zabudovaná do spoušťového mechanismu drží úderník bezpečně zablokovaný. Na vnitřním displeji zaměřovače se objeví dynamický záměrný bod, který ukazuje přesný směr, kam je nutné hlaveň navést.
Voják pouze zhruba pohybuje zbraní a snaží se překrýt zaměřovací kříž s vypočteným bodem předstihu. V okamžiku, kdy optika a senzory zaznamenají dokonalou prostorovou shodu a stoprocentní pravděpodobnost zásahu, počítač v řádu mikrosekund uvolní spoušť. Náboj opustí hlaveň přesně v momentu, kdy zbraň míří do budoucí polohy letícího dronu. Pokud střelec míří vedle, puška jednoduše odmítne vystřelit.
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Při běžné střelbě na kličkující kvadrokoptéru ve vzdálenosti okolo sta metrů spotřebují vojáci často celé zásobníky, přičemž pravděpodobnost zásahu nepřesahuje pět procent. Dron letící rychlostí šedesát kilometrů v hodině představuje pro lidský mozek příliš rychlý cíl. Systém SMASH však zvedá pravděpodobnost zásahu prvním výstřelem na více než osmdesát procent.
Balistický procesor uvnitř zaměřovače nepřetržitě vyhodnocuje úhlovou rychlost cíle, teplotu vzduchu, nadmořskou výšku i přirozený třes rukou unaveného vojáka. Právě eliminace lidské chyby vyvolané stresem a fyzickým vyčerpáním představuje největší výhodu zbraně. Voják nemusí být špičkovým odstřelovačem, technika odvede veškerou složitou matematiku za něj.
Kompaktní elektrooptický zaměřovač SMASH 2000 upevněný na útočné pušce. Využití v městské zástavbě a nočním boji
Ačkoliv byl systém původně navržen především jako odpověď na lavinovitý nárůst bezpilotních prostředků, jeho schopnosti dalece přesahují ničení dronů. Zaměřovač spolehlivě funguje i proti pozemním cílům, jednotlivým nepřátelským střelcům vykukujícím z úkrytů nebo motorovým vozidlům v plné rychlosti.
Modernizované verze přístroje disponují termovizním kanálem, což umožňuje spolehlivé uzamčení cílů v absolutní tmě, v husté mlze nebo přes kouřovou clonu. V městském boji navíc technologie radikálně snižuje riziko nechtěného zasažení civilistů nebo vlastních jednotek, protože zbraň fyzicky nedovolí výstřel, pokud střelec vychýlí hlaveň mimo bezpečný palebný sektor.
Systém propojuje optiku s blokovacím mechanismem spouště pomocí ovládací kabeláže. Dálkově ovládané stanice a robotické trojnožky
Konstruktéři společnosti Smart Shooter posunuli koncept ještě dál a vytvořili lehkou zbraňovou stanici SMASH Hopper. Jde o skládací dálkově řízenou trojnožku, na kterou lze upevnit běžnou útočnou pušku nebo lehký kulomet s chytrým zaměřovačem. Celá sestava váží pouhých patnáct kilogramů a lze ji přenášet v polním batohu.
Vojáci mohou tuto robotickou stanici rozmístit na obvodu základny, na střeše budovy nebo na korbě terénního vozidla a ovládat ji pomocí odolného tabletu ze vzdálenosti stovek metrů. Operátor pouze označí cíl na obrazovce a potvrdí střelbu, zbytek operace proběhne plně automaticky bez ohrožení života obsluhy.
Technické parametry systému SMASH
Chytrý zaměřovač představuje modulární zařízení schopné integrace na většinu moderních zbraní zavedených v armádách Severoatlantické aliance.
Parametr Hodnota u systému SMASH Hmotnost optického modulu Přibližně jeden kilogram Typ detekce a sledování Elektrooptické senzory a počítačové vidění Dosah zaměření dronů Až dvě stě padesát metrů Dosah proti pozemním cílům Až čtyři sta metrů Doba provozu na baterii Až sedmdesát dva hodin nebo tisíc výstřelů Způsob montáže Standardní lišta Picatinny Způsob iniciace výstřelu Elektromechanické uvolnění spouště po zamčení cíle
Vynález chytrého zaměřovače SMASH ukazuje směr, kterým se bude pěchotní výzbroj v příštích desetiletích nevyhnutelně ubírat. Hranice mezi dovednostmi elitního střelce a běžného odvedence se stírá, protože rozhodující roli přebírá strojové vidění a bleskový výpočetní výkon. Pro armády čelící masivnímu nasazení levných dronů představuje tato technologie nejlevnější a nejúčinnější způsob, jak vrátit pěchotě kontrolu nad bojištěm.
Zdroje fotografií Chytrý zaměřovač SMASH námořní pěchota: U.S. Marine Corps / Wikimedia volné dílo Chytrý zaměřovač SMASH 2000 detail: IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia CC 3.0 Puška se systémem řízení palby Smart Shooter: IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia CC 3.0