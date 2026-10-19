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Mindráky s věkem nezmizí

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Jestliže si v mládí žena vsugeruje, že má tlusté nohy, malá prsa nebo velký nos, žije s tou představou zpravidla celý život. Je velký omyl myslet si, že se ve vyšším věku nad takové malichernosti přeneseme. Naopak. Pěkně si svou představu léty utvrdíme, zvětšíme a samy jí uvěříme.
Mindráky s věkem nezmizí

Mindráky s věkem nezmizí

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2150355650.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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