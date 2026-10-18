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Nacisté mu věřili, on pracoval pro Moskvu. Špion Richard Sorge pronikl až do srdce německé ambasády

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V Tokiu působil jako německý novinář s výbornými kontakty na diplomaty i politiky. Ve skutečnosti Richard Sorge řídil špionážní síť, která předávala informace sovětské rozvědce. Jeho hlášení mohla zásadně ovlivnit rozhodování Moskvy během druhé světové války. Když ho 18. října 1941 zatkla japonská policie, mnozí z jeho německých známých tomu odmítali uvěřit.
Nacisté mu věřili, on pracoval pro Moskvu. Špion Richard Sorge pronikl až do srdce německé ambasády

Nacisté mu věřili, on pracoval pro Moskvu. Špion Richard Sorge pronikl až do srdce německé ambasády

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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