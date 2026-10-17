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Prací gel z kaštanů: vhodný pro alergiky i malé děti

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Kaštany jsou jedním ze symbolů podzimu a většinou je máme spojeny s potravou pro lesní zvířata nebo kreativní tvoření s dětmi. Věděli jste, že se z nich dá připravit ekologický prostředek na praní? Jeho výroba vás nebude stát téměř ani korunu a vydrží klidně celý rok. Navíc je šetrný, takže se hodí pro alergiky i malé děti.
Kaštany

Kaštany

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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