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Pokojovkám začaly schnout listy? Sáhnete po konvičce a uděláte největší chybu topné sezóny

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Dennívýzva
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Určitě to znáte. Pustíte topení a za týden má fíkus na listech hnědé okraje, kalatea zasychá na špičkách a hlína v květináči vypadá vyprahlá. Logicky saháte po konvičce a zaléváte víc než obvykle. Jenže tím rostlině v zimě ublížíte nejvíc. Zasychající listy totiž neznamenají, že má pokojovka žízeň.
Suché listy pokojovky

Suché listy pokojovky

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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