Pokojovkám začaly schnout listy? Sáhnete po konvičce a uděláte největší chybu topné sezóny

Určitě to znáte. Pustíte topení a za týden má fíkus na listech hnědé okraje, kalatea zasychá na špičkách a hlína v květináči vypadá vyprahlá. Logicky saháte po konvičce a zaléváte víc než obvykle. Jenže tím rostlině v zimě ublížíte nejvíc. Zasychající listy totiž neznamenají, že má pokojovka žízeň.
S podzimem ubývá světla a většina pokojových rostlin na to reaguje stejně jako stromy venku. Zpomalí, přestanou růst a uloží se k odpočinku. Rostlina, která neroste, toho moc nevypije, protože bez dostatku světla nemá energii vodu zpracovat. Občas při tom shodí i pár listů, které teď nepotřebuje. To je v pořádku a nemusíte s tím nic dělat.
Proč zalévání v zimě škodí
Voda, kterou rostlina nespotřebuje, zůstává v substrátu. Britský magazín Gardeners‘ World popisuje dva možné konce. Buď rostlina začne předčasně hnát měkké, vytáhlé a slabé výhony, nebo jí v trvale mokré hlíně začnou hnít kořeny. Druhý případ je horší, protože si ho všimnete až pozdě. Zrádný je přitom právě radiátor. Teplý vzduch rychle vysuší povrch květináče, takže hlína nahoře vypadá suchá, ale o pár centimetrů níž může být ještě úplně mokrá.
Kolik tedy zalévat? Většině pokojovek v zimě stačí zálivka jednou za dva týdny. Sukulentům jednou za dva až tři týdny a kaktusy přes zimu nezalévejte vůbec. Přestaňte také hnojit. Rostliny teď živiny nevyužijí a s hnojením můžete znovu začít až na jaře.
Nejspolehlivější vodítko ale máte vždycky po ruce. Zastrčte prst do hlíny. Pokud je suchá zhruba do hloubky pěti centimetrů, zalijte. Pokud cítíte vlhko, konvičku odložte a zkuste to za pár dní znovu.
Foto: Chat Day
Hnědé špičky nepotřebují vodu, ale vlhký vzduch
Většině pokojovek se v zimě nejlépe daří při 12 až 18 °C a bez velkých teplotních výkyvů. Neumisťujte je proto těsně nad radiátor ani k oknu, kterým táhne. Od topení je odsuňte aspoň na třicet centimetrů, horký vzduch dokáže jemné listy připálit. Pokud je to možné, přesuňte je blíž k oknu, ideálně na jih nebo na západ, protože světla mají teď málo. Pomůže i umýt okna a otřít listy od prachu vlhkým hadříkem.
Za hnědé okraje a špičky listů přitom ve většině případů nemůže sucho v květináči, ale suchý vzduch v přetopeném bytě. Řešením tedy není víc vody do hlíny, ale vyšší vlhkost kolem rostliny. Seskupte květináče k sobě, aby si vlhkost navzájem udržely, postavte je na misku s mokrými oblázky nebo pořiďte malý zvlhčovač. Rosit listy můžete, ale s mírou a jen jednou za pár dní, jinak hrozí plíseň.
Tip: Rýmovník teď roste jako z vody: Stačí mu správné místo a jedna důležitá věc při zalévání.
Pravidlo šetřit vodou má ale jednu výjimku. Rostliny, které kvetou právě v zimě, jako je vánoční kaktus nebo vánoční hvězda, vodu potřebují i teď. Zalévejte je pokaždé, když hlína proschne.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.gardenersworld.com/house-plants/winter-care-for-house-plants/
Náhledové foto: Chat Day
The post Pokojovkám začaly schnout listy? Sáhnete po konvičce a uděláte největší chybu topné sezóny first appeared on Naše zahrada.