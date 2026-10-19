Svá prsa znáš celý život. Přesto možná nevíš, co je u nich normální

Britská Národní zdravotní služba doporučuje prsa nebo hrudník pravidelně prohlížet a prohmatávat, zhruba jednou měsíčně. Důvod není v tom, že by sis měla sama stanovit diagnózu. Pravidelnost ti pomáhá všimnout si změny ve velikosti, tvaru, kůži, bradavce nebo tkáni, která tam dřív nebyla. Prsa se přitom mohou přirozeně měnit během menstruačního cyklu, těhotenství, kojení i po menopauze, takže jedno univerzální „správně“ neexistuje.
Co vlastně znamená „znát svůj normál“
Zkus si vybavit, jak tvoje prsa vypadají v zrcadle, jaký mají obvyklý tvar a jak se mění během měsíce. Jedno může být o něco větší než druhé, tkáň může být v některých dnech citlivější nebo hrbolatější a bradavky nemusí být dokonale souměrné. Samo o sobě to není problém, pokud je to pro tebe dlouhodobě běžné. Pozornost si zaslouží především nová změna: bulka nebo otok v prsu či podpaží, nové vtažení kůže, změna velikosti nebo tvaru, výtok z bradavky mimo těhotenství či kojení, nově vpáčená bradavka, vyrážka nebo změna vzhledu kůže.
Důležité je také nepřevrátit prevenci do opačného extrému. Každá bolest neznamená rakovinu a většina změn prsu má nezhoubnou příčinu. Právě proto nemá smysl doma několik týdnů analyzovat, zda je nový nález „určitě nic“. Pokud objevíš změnu, která pro tebe není běžná, nech ji zkontrolovat lékařem. Diagnostika patří do ordinace, ne do koupelny před zrcadlem.
Jednoduchá kontrola bez rituálu na dvacet minut
Není potřeba speciální aplikace ani přesný den v kalendáři. Můžeš si prsa prohlédnout v zrcadle nejprve s rukama podél těla a potom je zvednout. Při prohmatávání postupuj přes celý prs, oblast až ke klíční kosti a podpaží a používej lehčí i pevnější tlak bez toho, abys tlačila do bolesti. Někomu vyhovuje sprcha, jinému postel. Důležitější než dokonalá technika je, že znáš vlastní tělo a kontrolu čas od času skutečně uděláš.
Pokud menstruuješ a prsa jsou před menstruací pravidelně citlivá nebo napjatá, může být praktičtější kontrolovat je v období, kdy se obvykle vracejí do svého běžného stavu. Není to ale soutěž o přesné datum. Cílem není nalézt každý milimetr tkáně, ale všimnout si nového rozdílu.
Samovyšetření není náhrada mamografie
Tohle je podstatná hranice. Vlastní kontrola prsou a screening řeší dvě různé věci. V České republice mají ženy od 45 let nárok na screeningovou mamografii hrazenou z veřejného zdravotního pojištění jednou za dva roky. Od července 2026 se standardní systém nezměnil; žádanku obvykle vystavuje gynekolog nebo praktický lékař a ve výjimečných situacích ji může nově řešit i akreditované screeningové pracoviště.
Pokud máš v rodině rakovinu prsu nebo vaječníků, známou genetickou zátěž či jiné zvýšené riziko, může být režim sledování jiný a začínat dříve. To už je věc individuálního doporučení lékaře nebo genetické poradny. Stejně tak platí, že pokud máš příznak nebo nový nález, nečekáš na termín preventivní mamografie za rok. Screening je určen pro ženy bez příznaků; nová změna patří k diagnostickému vyšetření.
Prevence nemusí vypadat hrdinsky
Možná právě tady má smysl ubrat z tématu trochu slavnostnosti. Starat se o prsa nemusí znamenat každý měsíc absolvovat ceremonii se stopkami a návodem v ruce. Stačí vědět, jak vypadají a působí běžně, nepřehlížet změnu a využívat screening, když na něj máš nárok. Je to obyčejná péče o vlastní tělo. A obyčejné věci bývají v prevenci často ty nejdůležitější.
Text má informativní charakter a nenahrazuje lékařské vyšetření ani individuální doporučení. Pokud nahmatáš novou bulku, zaznamenáš změnu kůže, bradavky, tvaru prsu, výtok nebo jinou změnu, která pro tebe není běžná, objednej se k lékaři. Při zvýšeném rodinném či genetickém riziku se řiď individuálním screeningovým plánem.
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Zdroje: World Health Organization – Breast Cancer Awareness Month 2026 [1], NHS – How to check your breasts or chest [2], Program screeningu karcinomu prsu v České republice – doporučení pro ženy od 45 let [3], Mamo.cz – Změny v organizaci screeningové mamografie od 1. 7. 2026 [4].