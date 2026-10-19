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Svá prsa znáš celý život. Přesto možná nevíš, co je u nich normální

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Dennívýzva
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Kontrola prsou není zkouška z anatomie ani hon na každou bouličku. Její smysl je mnohem jednodušší: vědět, jak tvoje prsa běžně vypadají a působí, aby sis všimla změny, která je pro tebe nová. A zároveň vědět, kdy domácí kontrola nestačí a je čas objednat se k lékaři.
Svá prsa znáš celý život. Přesto možná nevíš, co je u nich normální

Svá prsa znáš celý život. Přesto možná nevíš, co je u nich normální

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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