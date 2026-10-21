CENTRUM o páté: Muskův zásah ovlivnil ukrajinské drony, ve vztazích i zdraví rozhodují detaily

Musk měl omezit Starlink, ukrajinské drony se ocitly v potížích
Americký miliardář Elon Musk podle deníku The Wall Street Journal nařídil omezení rychlosti vojenské verze satelitního internetu Starlink, na který spoléhá ukrajinská armáda. Změna z minulého týdne měla ochromit některé ukrajinské útočné drony i bezpilotní prostředky určené k zachytávání ruských dronů a vyvolala zmatek v Kyjevě i v Bílém domě. Případ ukazuje, jak zásadní vliv mohou mít na průběh války technologické služby a rozhodnutí jednotlivce, který stojí mimo vojenské velení.
Babiš může být porazitelný i tam, kde je silný, naznačuje průzkum
Výsledky senátních a komunálních voleb vyvolaly spor o to, zda šlo o referendum o vládě. Takzvaný průzkum průzkumů podle Aktuálně.cz naznačuje, že se dosavadní rovnováha politických sil začíná měnit a hnutí ANO má důvody k obavám. Andrej Babiš by tak mohl narazit i v příštích sněmovních volbách. Politická převaha totiž nemusí být trvalá – důležité je nejen to, jak silná je podpora dnes, ale také zda se dokáže udržet napříč různými typy voleb.
Jiří Štěpnička se se synem neusmířil. Jakub přesto přišel na pohřeb
Vztah herce Jiřího Štěpničky se synem Jakubem byl dlouhodobě velmi špatný a herec se netajil tím, že se se synem nesnášejí. Jakub přesto dorazil na poslední rozloučení v Národním divadle, seděl mezi nejbližšími pozůstalými a zúčastnil se i následné smuteční hostiny. K usmíření před otcovou smrtí ale nedošlo. Jeho účast na pohřbu tak neznamená, že se rodinný konflikt vyřešil; ukazuje spíš, že ani dlouhodobě narušené vztahy nelze jednoduše posuzovat podle jediného okamžiku.
Syn zachránil otce z hořícího bytu, pak se vrátil pro ochrnutého psa
V italském Bolzanu zachvátil požár byt ve třetím patře, kde žil osmdesátiletý muž se dvěma syny. Jeden ze synů pomohl otci dostat se do bezpečí, poté se ale podle svědků vrátil do hořícího bytu pro rodinného psa, který byl ochrnutý a nedokázal sám utéct. Hasiči evakuovali celý dům a osm lidí skončilo v nemocnici. Příběh připomíná silné pouto mezi lidmi a jejich zvířaty, ale také to, jak nebezpečné je vracet se do hořící budovy – v podobné situaci je nejdůležitější nechat záchranu na hasičích.
Menopauza mění potřeby těla. Pomoci může i běžný jídelníček
V menopauze se mění procesy, které ovlivňují svaly, kosti i srdce. Pokles estrogenu souvisí s rychlejším úbytkem kostní hmoty, zatímco s věkem přirozeně ubývá svalů a mění se také rozložení tělesného tuku. Článek doporučuje věnovat větší pozornost třem skupinám potravin: tvarohu, jogurtu a tučným rybám. Nejde o zázračné řešení změn spojených s věkem, ale o připomenutí, že pravidelná péče o tělo může začínat i u každodenních rozhodnutí na talíři.
Podzim přeje sytějším barvám vlasů. Jediný odstín ale nesluší všem
Čokoládově hnědá, temná višňová nebo hřejivá měděná patří mezi odstíny, které se na podzim 2026 dostávají do popředí. Po létě, kdy slunce často zesvětlí a vyšisuje barvu, mohou sytější tóny vlasům dodat hloubku a lesk. Trendem jsou přirozenější výsledky s odlesky, nikoli jednolitá barva. Před změnou se vyplatí přemýšlet nejen o módě, ale také o tom, který odstín podtrhne vlastní vzhled – univerzální barva, která by slušela každému, neexistuje.
Při seznamování nerozhoduje jen první zpráva
Online seznamování se stále více odehrává prostřednictvím aplikací, které lidem umožňují rovnou uvést, jaký vztah hledají. Podle expertky Barbory Kravčíkové ale nezáleží jen na tom, co člověk napíše v chatu. Roli hraje také fotografie, upřímnost a sebeúcta. Profil může otevřít dveře k prvnímu kontaktu, sám o sobě však vztah nevytvoří. Smyslem není předstírat někoho jiného, ale představit se pravdivě a dát druhému možnost poznat, s kým si skutečně píše.
Tereza Mašková kývla na duet s Noidem po jediné večerní zprávě
Tereza Mašková překvapila fanoušky společnou písní Obavy s Václavem Noidem Bártou. Duet přišel krátce po oznámení jejího dosud největšího sólového koncertu v pražské O2 areně a necelý měsíc po vydání singlu Zas a znova. Podle článku rozhodla o spolupráci jediná večerní zpráva. Pro oba zpěváky jde o první společný hudební projekt, který doprovází videoklip natočený v Toušeňských ateliérech. Někdy se tak nový směr neotevře po dlouhém plánování, ale díky nabídce, na kterou se člověk rozhodne odpovědět.
Velká rozhodnutí mohou ovlivnit válku i politiku, zatímco v osobním životě se důsledky často skládají z menších kroků. Ne každý výsledek máme pod kontrolou, ale můžeme věnovat větší pozornost tomu, co ovlivnit lze: vlastním návykům, způsobu komunikace i rozhodnutím, která děláme každý den.