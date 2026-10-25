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CENTRUM o páté: Británie zpřísní pravidla pro porno, spory o vztahy se promítají i do politiky

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Dnešní přehled nejzajímavějších témat na Centru se dotýká hranic soukromí, odpovědnosti i toho, jak se naše představy o vztazích promítají do veřejného života. Británie chystá přísnější pravidla pro pornografický obsah, ve Francii se rozhořel spor o náboženské symboly a v USA čelí OpenAI žalobám kvůli bezpečnosti dospívajících. Vedle vážných otázek nechybějí ani příběhy slavných, hudební spor a tipy na klidnou neděli s rodinou.
CENTRUM o páté: Británie zpřísní pravidla pro porno, spory o vztahy se promítají i do politiky

CENTRUM o páté: Británie zpřísní pravidla pro porno, spory o vztahy se promítají i do politiky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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