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Část obchvatu Opavy se otevře 23. listopadu

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Řidiči projíždějící Opavou se brzy dočkají další úlevy v dopravě. Nová přeložka silnice I/46, dlouhá přes dva kilometry, se otevře 23. listopadu. Vyplývá to…
ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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