Geniální finta našich prababiček, kterým se palačinky na pánev nikdy nelepily: Klíčem je jediná lžička

dokážou člověka vytrestat, i když je nedělá poprvé. Jedna se přichytí ke dnu pánve, další se při obracení natrhne a z úhledného kolečka je najednou něco, co se dá už jen schovat pod Palačinky . Starší kuchařky přitom měly v ruce marmeládu jednoduchý trik: trochu tuku rovnou do těsta. Žádná drahá surovina, žádné kouzlení. Jen lžička oleje, případně rozpuštěného másla, a těsto se začne chovat znatelně líp. Palačinky: starší, než si možná myslíte
Palačinky nepatří k žádným novodobým vynálezům. Podle Wikipedie se tenké placky z obilné mouky a tekutiny pekly už ve starověku a podobné jídlo se objevovalo na různých místech světa, v Evropě, Asii i Americe. U nás se pod slovem palačinka většinou myslí tenká sladká placka z pánve, namazaná marmeládou, nebo tvarohem doplněná ovocem. Jenže tahle zdánlivě obyčejná věc umí v kuchyni nadělat dost nepořádku. Lepí se. Trhá se. A ta první často dopadne tak, že ji nikdo moc nechce.
Hodně z toho se dá vysvětlit už samotným těstem. Přesněji tím, jestli je v něm trochu tuku, nebo není.
Lžička oleje v těstě dělá zázraky
Když se tuk přidá přímo do těsta, třeba lžička oleje nebo vlažné rozpuštěné máslo, promíchá se s mlékem a moukou do jemné emulze, uvádí The Independent.
Ta pak pomáhá tomu, aby bylo těsto pružnější a poddajné. U palačinek je to podstatné víc, než se na první pohled zdá. Při obracení se má placka ohnout, ne prasknout. Řídké, ale současně málo vláčné těsto se snadno zlomí nebo roztrhne.
Druhá věc se děje až na pánvi. Tuk obsažený v těstě vytvoří na dně tenký film mezi palačinkou a horkým kovem. Placka se tak nepřichytí tak ochotně jako těsto úplně bez tuku. Praktická výhoda je i v tom, že není potřeba pánev před každou další palačinkou znovu výrazně mastit. Část tuku si těsto nese s sebou.
Dobré pravidlo z kuchyně zní: zhruba jedna lžíce tuku na každé vejce v těstě. U menší dávky někdy stačí i lžička. Pokud tedy zaděláváte těsto ze dvou vajec, přijdou do něj přibližně dvě lžíce oleje nebo rozpuštěného másla. Recept na vláčné palačinky, které se nepřilepí
Ingredience na přípravu palačinek (cca 8-10 kusů) Hladká mouka – 150 g Mléko – 300 ml Vejce – 2 ks Olej nebo rozpuštěné máslo do těsta – 2 lžíce Sůl – špetka Olej nebo máslo na pánev – minimum Postup přípravy nepřilnavých palačinek palačinek
1. Do mísy nasypte
mouku a přidejte špetku soli. Uprostřed si udělejte důlek.
2. Do důlku rozklepněte
vejce a metličkou začněte míchat od středu směrem ke krajům.
3. Po částech přilévejte
mléko. Míchejte tak dlouho, až vznikne hladké těsto bez viditelných hrudek.
4. Nakonec vmíchejte
2 lžíce oleje nebo rozpuštěného vlažného másla. Tady je ten krok, který dělá rozdíl.
5. Těsto nechte stát
alespoň 20 minut. Mouka nasaje tekutinu, drobné žmolky se ztratí a výsledné palačinky budou poddajnější.
6. Pánev rozehřejte na
středním plameni. Studená pánev nechá těsto přisednout, příliš horká ho zase rychle připálí. Foto: Cooky.cz, Tajemství dokonalých palačinek, které se nelepí na pánev, tkví v jednom triku prababiček
7. Pánev jen lehce potřete olejem nebo máslem. Dobře poslouží papírová utěrka nebo silikonový štětec. Opravdu stačí tenká vrstva.
8. Nalijte naběračku těsta a pánví rychle zakružte, aby se těsto rozlilo do tenké rovnoměrné vrstvy.
9. Palačinku obracejte až ve chvíli, kdy se
okraje začnou samy zvedat ode dna a povrch přestane být mokře lesklý. Lesk znamená, že těsto ještě není hotové.
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10. Otočte ji jedním jistým pohybem a druhou stranu dopečte krátce, většinou stačí půl minuty až minuta.
11. Hotové palačinky dávejte na talíř a přikryjte je, aby zůstaly teplé a vláčné.
12. Podávejte s marmeládou, tvarohem, čerstvým ovocem nebo povidly.
Cukr přidávejte až na hotovou placku, ne do těsta. Při smažení karamelizuje, placka se pak snáz připaluje a chytá ke dnu. Co jsme zjistili při přípravě: tipy, které fungují
První palačinka se často nepovede. Neznamená to, že je špatné těsto. Pánev se teprve dostává na správnou teplotu a tuk se po jejím dně rozprostře pořádně až během prvního smažení. Od druhé bývá práce klidnější. V redakční kuchyni to dopadlo podobně, první kus byl spíš zkušební.
Pár drobností, které se při pečení osvědčily: Místo oleje zkuste do těsta dát rozpuštěné máslo. Palačinky pak mají plnější chuť a hezčí zlatavou barvu. Pokud máte litinovou pánev, vezměte ji. Teplo rozvádí rovnoměrně a palačinky se na ní pečou velmi dobře. Starší poškrábané teflonové pánve bývají zrádné, protože hřejí nerovnoměrně a těsto se na nich častěji chytá. Těsto můžete připravit už večer a nechat ho přes noc v lednici. Ráno bývá hladší a palačinky z něj vycházejí křehčí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Wikipedie, TheIndependent