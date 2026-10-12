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AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá

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Dennívýzva
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AI agenti dokážou programátorům výrazně zrychlit práci. Nová studie ale ukazuje problém, který se v prezentacích výrobců příliš neobjevuje. Kódu vzniká víc, jenže firmy kvůli tomu nedokončují víc softwaru.
AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá

AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 01:00

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