AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá

Umělá inteligence dnes dokáže napsat kus programu během několika minut. To, co dříve zabralo vývojáři celé dopoledne, může být hotové po několika dobře formulovaných pokynech. Na papíře to vypadá jako obrovský skok v produktivitě.
Jenže psát kód a dodávat hotový software jsou dvě různé věci.
Právě na to narazili výzkumníci Fiona Chen a James Stratton z Harvardovy univerzity. Ve své studii analyzovali data ze stovek softwarových firem a zhruba 300 milionů pracovních událostí, mezi které patřily commity, pull requesty nebo úkoly vedené v nástrojích typu Jira.
Čísla nejprve vypadají pro AI fantasticky. Po zavedení AI agentů vzrostlo množství vytvořeného kódu přibližně o 30 procent. Commitů přibylo o pětinu a pull requestů o 23 procent.
Jenže počet skutečně dokončených úkolů a větších softwarových funkcí se významně nezměnil.
AI píše rychleji, kontrola se ale protahuje
Důvod není těžké najít. Kód vytvořený AI nemůže ve většině firem jen tak zamířit do ostrého provozu. Někdo ho musí přečíst, zkontrolovat a často také vrátit k úpravám.
Právě tady se původní časová úspora začíná ztrácet. Po nasazení AI agentů se průměrná doba kontroly pull requestu prodloužila o 49 procent. Výrazně přibylo také případů, kdy reviewer požadoval změny, a počet komentářů u kontrolovaného kódu vzrostl o 35 procent.
AI tedy opravdu vyrábí kód rychleji. Současně ale posílá větší množství práce dál lidem, kteří musí rozhodnout, zda je výsledek vůbec použitelný. Ve firmách se to projevilo i personálně. Podíl zaměstnanců, kteří se zapojovali do kontroly kódu, po zavedení AI agentů vzrostl o 14 procent.
Programátor není továrna na řádky kódu
V tom je možná nejzajímavější část celé studie. Produktivitu vývojáře totiž nelze měřit jen podle toho, kolik řádků kódu za den vytvoří. Tisíc řádků navíc nemusí znamenat tisíc řádků, které někdo skutečně potřeboval.
AI dokáže během krátké chvíle navrhnout řešení, napsat funkci nebo připravit celý pull request. Pokud ale další člověk stráví dlouhou dobu tím, že hledá chyby, upravuje logiku nebo vysvětluje agentovi, co má předělat, část původní výhody mizí.