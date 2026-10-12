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Retro kvíz na téma typická paneláková domácnost v době socialismu: Starší ročníky by 10/10 měly dát levou zadní

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Panelová sídliště se v Československu stala jedním z nejvýraznějších symbolů bydlení druhé poloviny 20. století.
panelák

panelák

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 02:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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