Retro kvíz na téma typická paneláková domácnost v době socialismu: Starší ročníky by 10/10 měly dát levou zadní

Retro kvíz na téma typická paneláková domácnost v době socialismu: Starší ročníky by 10/10 měly dát levou zadníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
panelákZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 12.10.2026 02:57
Faktury s vysokými částkami vyděsí každého člověka. Abyste se nemuseli bát budoucích účtů a zároveň jste...
Pokud váš pes odmítá pít a jíst, nemusíte ihned panikařit, neboť nemusí jít o nic hrozného. Přesto je však...
Zažloutlé spáry jsou věčným bojem v každé koupelně. Snažte se tomu zabránit odstraněním vlhkosti a použitím...
Stalo se vám už někdy, že jste potřebovali otevřít konzervu, ale neměli jste po ruce otvírák? S těmito...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Bramboráky křupavé na okraji a vláčné uprostřed? Rozhoduje pravidlo 1:1, které neznamená půl mouky a půl brambor
- Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne
- Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění
- Orchidej má po ní kvést jako nikdy předtím: domácí zálivku stačí namíchat z česneku, heřmánku a bobkového listu