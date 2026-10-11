Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Žlutá dlážděná cesta na dně Tichého oceánu dostala přezdívku po Atlantidě. Vědci z lodi Nautilus vědí, kdo ji vydláždil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Záběry z podmořského hřbetu uprostřed Pacifiku ukazují útvar, který vypadá jako pečlivě vydlážděná silnice. Úvahy o ztracené civilizaci se rozjely rychle, geologové z expedice k nim ale sami přidali přízemnější vysvětlení.
Žlutá dlážděná cesta na dně Tichého oceánu dostala přezdívku po Atlantidě. Vědci z lodi Nautilus vědí, kdo ji vydláždil

Žlutá dlážděná cesta na dně Tichého oceánu dostala přezdívku po Atlantidě. Vědci z lodi Nautilus vědí, kdo ji vydláždil

Zdroj: Foto: Internet Archive Book Images - licence No restrictions
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:59

Reklama
Další články z Centrum Extra: Věda
Prs jí amputovali bez narkózy. Spisovatelka Frances Burney vydržela 17 minut bolesti a dožila se skoro devadesáti
Prs jí amputovali bez narkózy. Spisovatelka Frances Burney vydržela 17 minut bolesti a dožila se skoro devadesáti
Černá díra v jižním Atlantiku. Vír o průměru přes 150 kilometrů ze sebe nepustí téměř nic, ani vlastní vodu
Černá díra v jižním Atlantiku. Vír o průměru přes 150 kilometrů ze sebe nepustí téměř nic, ani vlastní vodu

Tým z ETH Zurich a University of Miami popsal v jižním Atlantiku oceánské víry, které mají stejnou...

Pyramidy bez mimozemšťanů: Egypťané nechali kamenné bloky klouzat z kopce po rampách vytesaných už za faraona Chufua
Pyramidy bez mimozemšťanů: Egypťané nechali kamenné bloky klouzat z kopce po rampách vytesaných už za faraona Chufua

Jak se obří kamenné bloky dostaly k pyramidám v Gíze, je otázka, která provází jeden ze sedmi divů světa od...

Indický Mauglí se od lidí naučil jediný zvyk, a ten ho zabil. Dina Sanichar podlehl tuberkulóze ve 35 letech
Indický Mauglí se od lidí naučil jediný zvyk, a ten ho zabil. Dina Sanichar podlehl tuberkulóze ve 35 letech

Malého chlapce, který místo řeči jen vrčel, vytáhli lovci z jeskyně v indickém lese a předali misionářům....

Těla 1 177 obětí Titanicu nikdo nenašel. Některé oběti možná dodnes zůstávají v bahně v šatech, které měly na sobě
Těla 1 177 obětí Titanicu nikdo nenašel. Některé oběti možná dodnes zůstávají v bahně v šatech, které měly na sobě

Loď, které se kdysi říkalo „nepotopitelná“, narazila 14. dubna 1912 do ledovce a od té doby leží v severním...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Věda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.