Poslední bitva v Evropě se vedla na Příbramsku: Němci bojovali čtyři dny po kapitulaci, jen aby nešli k Sovětům

Vedení nacistického Německa podepsalo kapitulaci 7. května 1945 a o den později měly německé jednotky přestat bojovat a vzdát se. V Čechách, kde stála silná skupina armád Střed, se na řadě míst bojovalo i po tomto termínu. Nejdéle u Slivic na Příbramsku, kde střelba utichla až 12. května. Doplatili na to vojáci, partyzáni i místní civilisté, kteří se ocitli přímo v linii střetu.
Pracovní tábory po celém SSSR: čeho se vojáci skupiny armád Střed báli
Kapitulační podmínky určovaly jednoznačně, komu se má která jednotka vzdát. Rozhodovalo území, na kterém se nacházela. Každý voják měl složit zbraně před armádou, do jejíhož prostoru daná oblast spadala. Většinu Čech přitom spojenci dohodou přidělili Rudé armádě, takže pro naprostou většinu Němců na českém území znamenal rozkaz ke kapitulaci cestu do sovětského zajetí.
Němci věděli, co je tam čeká. Zajatci končili na celá léta v pracovních táborech rozesetých po Sovětském svazu a mnoho z nich se domů už nevrátilo. Kdo mohl, snažil se proto dostat na západ Čech, kde by ho zajali Američané. Podepsané podmínky ale takový výběr nepřipouštěly, a každý pokus přejít k Američanům byl tedy obcházením kapitulace, kterou vlastní vedení podepsalo o pár dní dřív.
Na Příbramsku se o totéž pokusily jednotky pod velením generála Carla von Pückler-Burghausse. Generál vyjednával, aby jeho muži směli překročit demarkační linii a vzdát se americké armádě.
Na Slivice mířily jednotky hned tří sovětských frontů
Žádost byla zamítnuta. Vojáci se poté zakopali u osady Slivice, která patří k obci Milín, a z kapitulace se stalo obklíčení.
Podle obecního úřadu v Milíně stáli z jedné strany Američané a okrajově se do bojů zapojili i Vlasovci. Hlavní silou ale byla Rudá armáda: k Slivicím se stahovaly jednotky ze tří sovětských frontů a k nim partyzáni z oddílu Smrt fašismu. Němci, kteří se chtěli vyhnout sovětskému zajetí, tak měli proti sobě v drtivé převaze právě sovětské vojsko.
Mezi zákopy a útočícími jednotkami zůstali uvěznění místní obyvatelé. Na rozdíl od vojáků neměli kam ustoupit ani komu se vzdát.
Kolik Němců nakonec skončilo v sovětském zajetí u Slivic?
Útok začal 11. května. Sovětští velitelé proti zakopaným pozicím nasadili dělostřelectvo a raketomety a podle materiálů příbramského muzea postupovala armáda na německé postavení ze tří směrů. Dlouho to obránci nevydrželi a brzy ráno 12. května se rozhodli vzdát. Ve stejné době probíhala v okolí ještě další sovětská operace, která mířila proti Vlasovcům.
Kapitulaci podepsal Pückler-Burghauss v Rakovicích za přítomnosti amerických i sovětských jednotek. Do sovětského zajetí se dostalo zhruba šest tisíc německých vojáků. Příslušníky Waffen-SS, kteří se pokusili uprchnout, pak čeští partyzáni pronásledovali po okolních lesích.
Počet zajatých je jediné pevné číslo, které se k bitvě uvádí. Kolik lidí u Slivic zemřelo, ať už na straně vojáků, partyzánů nebo civilistů, z dostupných údajů nevyplývá.
Sebevražda velitele a pomník, který na Slivicích stojí od roku 1970
Generál Pückler-Burghauss neunesl, že se mu nepodařilo dostat své muže k Američanům, a krátce po kapitulaci spáchal sebevraždu. O dalším osudu zajatců se dá jen usuzovat. Armádní Zpravodaj předpokládá, že je Sověti odvedli na dlouholeté nucené práce do Sovětského svazu. Doložený záznam o tom chybí. Odhad se opírá o to, jak Sovětský svaz se zajatci běžně zacházel, a přesně toho se vojáci u Slivic báli nejvíc.
Místo posledního střetu dnes připomíná památník postavený v roce 1970. Pravidelně se tu konají rekonstrukce bitvy, na které se jezdí dívat tisíce lidí.