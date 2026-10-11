Portugalsko řeší Ronaldovu suspendaci. Cristiano čelí disciplinárnímu řízení

30. září 2026 opustil kapitán portugalské reprezentace kemp v Kodani, den před zápasem Ligy národů s Dánskem. O deset dní později už jeho případ ležel na stole disciplinární komise federace. Nejde o běžný spor hvězdy s trenérem. FPF převedla celou věc do formálního rámce, ve kterém se rozhoduje o tom, zda pro nejslavnějšího hráče v historii země platí stejná pravidla jako pro zbytek kádru.
Co přesně se stalo: den po dni
Časová osa je klíčová, protože v ní leží rozdíl mezi emočním výbuchem a vědomým rozhodnutím.
27. září 2026 zůstal Ronaldo celý zápas proti Norsku na lavičce jako nevyužitý náhradník. Podle jeho pozdější verze mu trenér Jorge Jesus slíbil zhruba třicet minut na hřišti, nechal ho se dlouze rozcvičovat, a nakonec ho neposlal. Jesus tuto dohodu popřel.
O tři dny později, 30. září, Ronaldo opustil reprezentační kemp v Kodani. Nebyl to odchod v tichosti, krátce se vyjádřil na Instagramu a odletěl zpět do Saúdské Arábie. Portugalsko pak Dánsko porazilo bez něj.
6. října zveřejnil Ronaldo dlouhé veřejné vysvětlení. Omluvil se spoluhráčům i fanouškům, přiznal odpovědnost za odchod, ale zároveň obvinil Jesuse z dvojího porušení dohody, jednou ohledně herního času, podruhé ohledně komunikace na tiskové konferenci. Napsal, že případný trest nemá být zmírňován kvůli jeho postavení kapitána, a dodal, že po odpykání sankce chce být reprezentaci dál k dispozici.
9. října disciplinární orgán FPF zahájil řízení. Následující den spis postoupil instrukční komisi.
Preventivní suspendace, ne finální verdikt
Důležité je rozlišení, které se v mediálním šumu snadno ztrácí. Ronaldo je v preventivní suspendaci, tedy v dočasném opatření po dobu řízení. Finální trest zatím nepadl.
Podle stanoviska FPF citovaného Sky Sports byla hráči po automatické preventivní suspendaci uložena i neautomatická preventivní suspendace a případ dostal urgentní režim. Federace sama veřejně neupřesnila, kdy opatření skončí. Podle portugalského serveru MaisFutebol citovaného Euronews by mělo jít o dvacet dní, tedy do 30. října, tento detail se nám ale nepodařilo nezávisle ověřit přímo z federačních dokumentů.
Co je ověřené: disciplinární pravidla FPF podle agentury Associated Press umožňují za neospravedlněné opuštění aktivity národního týmu uložit suspendaci na jeden až šest měsíců plus pokutu. Zda byl Ronaldův odchod právně „neospravedlněný“, je právě předmětem řízení.
Proč je tohle jiné než Katar 2022
Ronaldo měl s reprezentačním vedením konflikty i dřív. Na mistrovství světa 2022 ho Fernando Santos po podrážděné reakci na střídání proti Jižní Koreji posadil na lavičku ve čtvrtfinále proti Švýcarsku. Tehdy ale šlo o sportovní rozhodnutí trenéra, ne o disciplinární řízení. Santos celou věc popsal jako „normální konverzaci“ a federace veřejně popřela, že by Ronaldo chtěl tým opustit.
Teď je situace kvalitativně odlišná. Ronaldo kemp skutečně opustil. FPF kvůli tomu otevřela formální řízení. A publicita případu je podle stanoviska federace do konce instrukce vyloučena, což naznačuje, že úplný rozsah skutků ve spise může být širší, než co je veřejně známo.
Pro srovnání závažnosti: po aféře v Knysně na MS 2010 rozdala francouzská federace Nicolasi Anelkovi osmnáct reprezentačních zápasů distanc, Patrici Evrovi pět, Francku Ribérymu tři. Šlo o jiný typ kauzy, kolektivní vzpouru celého mužstva, ale ukazuje, kam až mohou federační tresty sahat.
Portugalsko bez Ronalda funguje
Mezitím se ukázalo něco, co celý případ komplikuje z jiné strany. Portugalsko pod Jesusem bez Ronalda vyhrálo všechny čtyři podzimní zápasy Ligy národů, vede skupinu A4 a už má jisté čtvrtfinále. Sportovní tlak na jeho okamžitý návrat je výrazně nižší než mediální zájem o celou aféru.
Bruno Fernandes po rozhovoru s Ronaldem odmítl řeči o rozdělené kabině a žádal, aby se země nestavěla na jednu nebo druhou stranu. Jesus sám řekl, že pokud bude Ronaldo hrát za Al-Nassr a bude chtít, může být příště znovu povolán. Dveře zůstávají otevřené, ale klíč teď drží disciplinární komise.
Portugalsko hraje další zápasy 14. listopadu doma s Dánskem a 17. listopadu ve Walesu. Pokud by platila jen dvacetidenní prozatímní suspendace, Ronaldo by časově mohl být k dispozici. O jeho účasti ale rozhodnou tři proměnné: finální verdikt, délka případného trestu a nominace trenéra.
Co se tu doopravdy láme
Podle nás nejde primárně o to, zda jedenačtyřicetiletý Ronaldo ještě někdy nastoupí za Portugalsko. Jde o precedent. FPF převedla spor z osobní roviny (hvězda versus trenér) do institucionálního rámce, kde se rozhoduje podle pravidel, ne podle jména na dresu. Ať už verdikt dopadne jakkoli, portugalský fotbal právě testuje, jestli jeho struktury dokážou ustát tlak největší sportovní celebrity v zemi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl