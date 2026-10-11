Pařez po pokáceném stromu zlikvidujete bez bagru a kopání. Stačí pila, podpalovač a pár měsíců čekání

Pařez, který na zahradě zůstal po kácení, můžete nechat na místě a udělat z něj dekoraci: osázet ho květinami nebo na něj postavit květináč. Kdo ho chce mít pryč, musí počítat s tím, že kopání je těžká práce, a nejhůř dopadne majitel pařezu vlašského ořešáku nebo slivoně. Nechat dřevo zetlít samovolně znamená dívat se na pahýl ještě roky. Mezi oběma krajnostmi leží ekologické postupy, které nevyžadují velkou námahu.
Čím nasypat řezy v pařezu, aby začal sám tlít
Kompostování je cesta pro ty, kdo nechtějí na zahradě rozdělávat oheň. Začíná hrubou prací. Povrch pařezu je potřeba narušit, buď ho hustě prořežete motorovou pilou, nebo rozsekáte sekyrou. Pak přijdou na řadu hlubší příčné řezy pilou, případně otvory vyvrtané vrtačkou.
Na takto rozrušené dřevo se hustě nasype kompost, posekaná tráva, zetlelé listí nebo jiný organický materiál. Materiál patří i dovnitř, do každého řezu a každého otvoru, kam ho zapracujete rukama.
Kdo chce rozklad uspíšit, může sáhnout po některém z urychlovačů kompostu, které jsou běžně k dostání.
Pálit se vyplatí jen pařez po menším stromu, který měsíce schnul
Vypálení se hodí na pařez po spíš menším stromu. Obrovský pahýl po vzrostlém kmeni do téhle kategorie nepatří. Čerstvé dřevo nemusí dobře hořet, takže po kácení je třeba počkat několik měsíců, až proschne.
Do povrchu pak motorovou pilou vyřežete zářezy, které se sbíhají do středu jako paprsky kola. Dřevo polijete podpalovačem a zapálíte. Hořet bude dlouho, s tím je dobré počítat předem.
Dlouhé hoření se dá využít. Když na pařez použijete podpalovač určený pro gril, máte z něj táborák a nad plameny si můžete opéct jídlo.
Hlíva, šiitake i Jidášovo ucho: pařez může plodit několik let
Třetí postup je nejpomalejší, protože pařez na zahradě zůstane ještě dlouho. Hodí se pro pařezy ořešáků, ovocných stromů a dalších listnáčů, na kterých lze vypěstovat dřevokazné houby. Do úvahy připadají různé druhy hlívy, Jidášovo ucho, opěnky nebo houževnatec, který znáte pod názvem šiitake.
Pro majitele ořešáku je to nejschůdnější řešení. Dřevo, které se ze všech nejhůř kope, tu nikam mizet nemusí a místo toho nese úrodu. Houby na něm vydrží plodit i několik let.
Houby z vlastního pařezu mají ještě jednu výhodu: víte přesně, na čem vyrostly, a jejich biokvalitou si můžete být jistí.